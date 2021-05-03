Нестыковки в скандальных откровениях Елены Прокловой: Вторым режиссером, домогавшимся 12-летнюю актрису, была…женщина

Актриса Елена Проклова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандальная исповедь Елены Прокловой о пережитых в детстве домогательствах со стороны очень известного актера (об этом было в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ) разделила общество на два лагеря.

Одни считают, что таким историям необходима публичность, другим стало «стыдно за пожилую женщину». Но а некоторые превратили этот скандал в анекдот, когда стали писать в соцсетях о своих предположениях. Имён своих мучителей Проклова не назвала. За неё это сделали "бдительные товарищи".

По признанию Прокловой, в 12-летнем возрасте она впервые узнала, что такое «внимание взрослых мужчин». Это было на съемках в Мукачёво, в Закарпатской области. Там зажимал ее в коридоре гостиницы и щипал ее за грудь второй режиссер. Особо пытливые граждане, конечно же, кинулись выяснять, кто это мог быть. Сперва они «накопали», что вторым режиссером на картине "Звонят, откройте дверь", был ее дед - Виктор Тимофеевич Проклов. «Ну это совсем ни в какие ворота», - писал народ в соцсетях… Потом оказалось, что нет, «деда там не было». В Мукачёво снималось другое кино - "Снежная королева". Сцена, где на маленькую Герду (ее играла 12-летняя Леночка Проклова) напали разбойники, снималась в районе Карпат. Но вторым режиссером на этой картине была… женщина. Вот чудеса.

Елена Проклова в фильме "Снежная королева". Фото: YouTube

Второй случай. Когда Прокловой исполнилось 15 лет, к ней воспылал порочной страстью очень известный актер. Они вместе снимались. Проклова была в него влюблена, поэтому терпела его домогательства в течение двух лет. Его имя актриса не назвала: «Зачем? У него осталась семья, дети, внуки, огромное количество учеников…». Но из ее слов выходило, что скорее всего речь идет об Олеге Табакове, с которым пятнадцатилетняя Проклова снималась в картине «Гори, гори, моя звезда». В других своих интервью Проклова называла Табакова «любовью своей юности».

То, что Проклова разворошила осиное гнездо и открыла вторую волну #MeToo, сомнений нет. Весь Интернет обсуждает ее историю. Многие известные люди высказались на «тему Прокловой». Актер Станислав Садальский и телеведущая Яна Поплавская раскритиковали ее, мол, «зачем тёткам позориться в таком почтенном возрасте»? Ничего кроме смеха и жалости они не вызывают.

Но нашлись и защитников. Блогер Ника Белоцерковская написала, что проблему, которую подняла актриса, нельзя замалчивать: "Любой педофил должен сидеть в тюрьме, вне зависимости от того, сколько боженька ему отсыпал талантов».

Проблема-то действительно существует: принуждение несовершеннолетних к сексу особенно распространено в школах, пионерлагерях, военных училищах… И нет ни одной причины, по которой можно оправдать насилие над ребёнком.

Недавно народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что в Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами - за роль. И мальчикам тоже, к сожалению. С этим столкнулась его ученица Анжелина Воронцова в подростковом возрасте. «Девушку с пятнадцати лет преследовал человек, от которого она зависела, унижал, - рассказал Цискаридзе в интервью журналисту Василию Конову. - Он мне в лицо сказал: «Посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». Анастасия Волочкова вспоминала, что в ее время балерин Большого театра заставляют ходить на закрытые ужины и спать с влиятельными людьми.

Николай Цискаридзе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И это не «приметы» нашего дня. «Всесоюзный староста» Михаил Калинин очень любил юных танцовщиц, и отнюдь не отеческой любовью. По воспоминаниям оперной певицы Веры Давыдовой, однажды Михаила Ивановича пленила 16-летняя Белла Уварова. Это было еще в середине 30-ых годов прошлого века. Но девушка его ухаживания отвергла. За свою воспитанницу вступилась звезда балета Екатерина Гельцер. Она добилась приема у председателя ВЦИКа и попросила оставить в покое ее ученицу. Калинин рассмеялся и облил всемирно известную танцовщицу нецензурной бранью. Через месяц обезображенный труп Беллы Уваровой обнаружили в подмосковном лесу. Медицинская экспертиза подтвердила, что девочку изнасиловали. Калинин пережил много неприятных минут, но дело «замяли» по личному указанию Сталина.

Так что тему, которую подняла Елена Проклова, замалчивать действительно не стоит.