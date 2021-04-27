"Меня порвут": Лариса Гузеева вмешалась в жуткий скандал с Еленой Прокловой

Лариса Гузеева вмешалась в жуткий скандал с Еленой Прокловой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандальные откровения Елены Прокловой о том, что ей пришлось пережить в 15 лет из-за отношений со знаменитым актером, вполне ожидаемо получили огромный общественный резонанс. Кто-то требует назвать имя звезды, кто-то обвинил актрису в хайпе, а кто-то считает, что в актерской среде подобные вещи никого давно не удивляют. Жуткую историю Елены Игоревны обсуждают как поклонники, так и ее знаменитые коллеги.

Лариса Гузеева за словом в карман никогда не лезет. Бойкая артистка легко отшивает завистников, а коллеги-актеры, зная вздорный нрав Ларисы Андреевны, не осмеливаются вступать с ней в открытый конфликт. Однако скандал с Еленой Прокловой вынудил острую на язык телеведущую шоу "Давай поженимся!" сделать неожиданное признание.

Гузеева дала понять, что многое знает, но вынуждена молчать. "Я с тобой, но рот на замке - порвут", - поддержала она бурную дискуссию в блоге Ники Белоцерковской.

Та заявила, что проблему, которую обнародовала Елена Игоревна, ни в коем случае нельзя замалчивать. "Если давать сдачи, придавать огласке имена насильников, невзирая на их социальный статус и обласканность публикой, говорить открыто, что принуждающее поведение мужчины недопустимо и презираемо обществом и будет неизбежно наказано - это поможет значительно сократить количество преступлений, защитит будущих жертв от травмирующих ситуаций и их последствий", - написала блогерша.

А чуть позже Гузеева написала в блоге: "Один вопрос: почему женщ... бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?".

А вот вдова Николая Караченцова, напротив, считает, что говорить о домогательствах неприлично. "Если к Елене действительно приставали, она бы могла рассказать об этом директору картины или руководству «Мосфильма», позвать своего папу, поставить этого актера на место. С другой стороны, я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы: о своих любовниках, от кого ты была беременна, с кем спала, за кого хотела выйти замуж. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично. Но уже как Бог рассудит…", - цитирует Людмилу Поргину Teleprogramma.pro.

Актриса Татьяна Васильева и вовсе уверена: "Каждая женщина прошла через домогательства, ничего страшного не случилось". По ее мнению, для успешной карьеры актрисе не всегда достаточно одного таланта - нужна и протекция авторитетного человека.

"Это такая тема, которая щекочет во всех местах, - приставали к молоденькой девочке. Наверное, на Земле есть только один процент населения, к которому не приставали. Приставали ко всем. И я тоже не исключение, только зачем об этом говорить? Все, что было, то прошло. И зачем все это вынимать из кладовых памяти? Это не так важно и не так интересно", - сказала, как отрезала, артистка.

Напомним, скандальные откровения Елены Прокловой прозвучали в эфире шоу "Секрет на миллион". Актриса не назвала имени актера, с которым у нее случился роман. Но в тусовке возникло предположение, что это мог быть Олег Табаков. Дело в том, что в 15 лет Елена Игоревна снималась вместе с Олегом Павловичем в фильме "Гори, гори, моя звезда" режиссера Александра Митты. В одном из своих интервью она признавалась, что была влюблена в Табакова. Потому поклонники решили, что в беседе с Лерой Кудрявцевой речь шла как раз о ныне покойном Олеге Павловиче. В блоге его вдовы Марины Зудиной небывалое оживление. Некоторые решили, что Прокловой хорошо заплатили на программе за такие подробности. Зудина, которая сама участвовала в "Секрете на миллион", объяснила, что у каждого гостя наверняка отдельные условия.

"Все подписывают контракты о неразглашении. Суммы разные... По контракту у меня было условие, что я не обслуживаю никого и говорю ровно то, что хочу! И все согласуется со мной! Поэтому я не диктовала материальные условия! Я хотела сказать ровно то, что сказала. За откровения, наверное, платят хорошо, но не хочу голословно говорить. Не знаю", - написала актриса. Ранее Зудина заявила, что ей стыдно за Проклову. По мнению артистки, ее коллеге было нечем привлечь внимание, потому она и решилась на подобные откровения.