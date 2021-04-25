Вдова Олега Табакова прокомментировала скандальные откровения Елены Прокловой

Поклонники ждали реакцию Марины Зудиной Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Проклова не раз делилась откровениями о своих многочисленных романах со знаменитыми актерами. Фигуристая актриса развила не одно мужское сердце. Однако на этот раз признание артистки о связи с женатым артистом произвело эффект разорвавшейся бомбы. Звезда театра и кино не назвала ни имен, ни фамилий, тем самым, бросив тень сразу на несколько знаменитых артистов, с которыми вместе снималась.

Поклонники неоднозначно отреагировали на шокирующие откровения Елены Прокловой о знаменитом актере. В гостях у Леры Кудрявцевой знаменитость впервые рассказала о том, что в 15 лет ей пришлось пережить кошмар и ужас. "Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, и после съемок увез меня в лес...", - поведала она. После чего последовали описания любовных утех.

По воспоминаниям Прокловой, актер вел себя как психически нездоровый человек. Причем их любовная связь продолжалось долгое время. Мужчина, по словам Елены Игоревны, буквально потерял голову от ее прелестей.

При этом звезда заявила, что даже спустя полвека не готова назвать имя этого артиста, который много лет преследовал ее. "Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя? Ему теперь только бог судья. Я читала интервью одной актрисы, которая об этом же человеке говорит, что он домогался ее. Значит не я одна. А его студенты, студентки? Страшно", - поведала она.

После скандальных признаний развернулась бурная дискуссия. Не все поклонники поверили словам актрисы. Кто-то потребовал назвать имя ее обидчика. Другие и вовсе обвинили Проклову в жажде хайпа и наживы.

Нашлись и те, кто вспомнил, что на съемках фильма "Гори, гори, моя звезда!» 15-летняя актриса свела с ума сразу двух мегазвезд советского кино - Олега Ефремова и Олега Табакова. И тому действительно есть подтверждения. «Гори, гори моя звезда - это был фильм, где Олег Николаевич снимался Ефремов, наш общий учитель, Олег Павлович Табаков. И эти люди, это уже звезды такого уровня в советское время, они были влюблены в эту девочку", - делился актер Александр Мягченков в эфире программы "Основано на реальных событиях" на канале НТВ.

Елена Проклова не раз делилась откровениями о своих многочисленных романах со знаменитыми актерами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"По фильму она играла девочку-подростка, то есть свою сверстницу. У нее любовь по сценарию автоматически перенеслась и за пределы съемочной площадки. Она как бы тоже влюбилась в Олега Табакова. Влюбилась такой подростковой любовью, которая подразумевает платонические отношения", - отмечал писатель Федор Раззаков.

Сама Проклова некоторое время назад так вспоминала свои отношения с Табаковым: "Все это было так непросто, так все закручено, это все волновало мою юную душу. Он был влюблен, и я помню, что он приходил к родителям и говорил, что, когда мне станет 18 лет, он хотел бы, чтобы я стала его супругой".

Слухи об отношениях Олега Павловича и молодой актрисы докатились до жены мэтра. "У нее была как бы любовь с Олег Павловичем Табаковым, такая несчастная любовь, вот. Она рассказывала, что она чуть ли не разбивала семью, к ней приходила Людмила Крылова и упрашивала ее, чтобы Лена оставила Олег Павловича в покое", - делился актер Николай Денисов.

Пользователи соцсетей ждали реакции вдовы Табакова. И Марина Зудина высказалась. "Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", - написала актриса в блоге.

Она никак не упомянула заявление Прокловой, но ее подписчики связали эту фразу со скандальным интервью. В комментариях многие поддержали Зудину. На одно из эмоциональных сообщений артистка сдержанно ответила: "Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".

Напомним, четыре года назад Елена Проклова просила прощения у жен актеров, которые с ней спали. Неожиданными подробностями личной жизни Елена делилась в программе Бориса Корчевникова "Интервью в прямом эфире". Список тех, перед кем Елена Игоревна решила публично покаяться, оказался солидным. Актриса рассказала, что больше всего волнений ей принесли отношения с Олегом Янковским. Во время их романа Проклова забеременела и решила сделать аборт. Янковский под окнами больницы умолял ее передумать, но Проклова была непреклонна. Тогда она была не замужем, но актер был женат. Проклова мило общалась с женой Янковского и даже водила дочку на каток вместе с сыном артиста Филиппом.

Дальше случился роман со звездой фильма "Цыган" Михаем Волонтиром. Она с ним вместе снималась в 1983 году в фильме «Будь счастлива, Юлия!». Съемки проходили в Молдавии, и в разгар работы съемочной группы на площадке неожиданно появилась жена Михая. "Скандал был неописуемый. Вся гостиница ходила ходуном", - вспоминала с улыбкой Проклова.

Елена так же призналась, что нежные чувства связывали ее с Андреем Мироновым. Он был ее партнером по фильму "Будьте моим мужем".