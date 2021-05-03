Националисты отметили годовщину трагедии в Доме Профсоюзов

В Одессе украинские националисты устроили марш в честь пожара в Доме профсоюзов 2 мая. Фото: Кадр видео

Одесса отпраздновала годовщину трагедии в Доме профсоюзов торжественным маршем. Да-да, именно отпраздновала маршем. Радикалы из партии «Национальный корпус» (запрещённая в России организация) прошли по улицам города. Всего 400 человек — с государственными и красно-черными флагами, и с лозунгами, которые прославляют «героев 2 мая». Назвали это мероприятие - «Марш защитников Одессы». Сюжет об этом выложен на канале Klymenko Time. Корреспонденты опрашивают участников марша и простых прохожих. Удивительно, конечно, как различаются мнения.

Один из участников коротко объяснил, что празднуют. Говорит: «День освобождения от сепаратизма». Другой уверен, что в тот день в 2014 году «сознательные украинцы показали, что хотят жить в европейской демократической стране». Еще одна участница митинга — женщина средних лет. Пытается что-то объяснить журналистам на украинском, высказать свою позицию, но через минуту бросает это дело и переходит на чистый русский: «Одесситы встали, чтобы защитить свой город от сепаратизма», - заключает она.

400 националистов прошли с государственными и красно-черными флагами, и с лозунгами, которые прославляют «героев 2 мая». Фото: Кадр видео

Почему Одесса именно отпраздновала? Да потому что шествие было согласовано властями города. А как ещё относиться к такому решению, кроме как принять его за официальную позицию мэрии?

Хотя нет, конечно Одесса не праздновала. Флаги в городе приспустили, а сам Дом профсоюзов обнесли забором, чтобы желающие могли возложить к нему цветы. И цветов там было море. Не сдалась Одесса и не надела на себя фашистскую форму. Только крохотная горстка нациков почему-то стала её голосом.

Тогда зачем это? Зачем двойные стандарты, когда в один день ты одной рукой приспускаешь флаги в память погибших, а второй подписываешь разрешение на шествие тем, кто устроил эту бойню?

В том же сюжете Klymenko Time прохожие тоже высказали своё мнение по поводу марша: «А здесь были сепаратисты? - На чистейшем русском задает вопрос корреспонденту одна из местных жительниц. И не дожидаясь ответа, продолжает. - Мы здесь родились, мы здесь выросли. Мы здесь строили. Какие из нас сепаратисты?» Так и весь город вместе с ней не может понять, от кого же освобождали «патриоты» город, когда сжигали людей в доме Профсоюзов.

Колонна украинских радикалов из партии «Национальный корпус». Фото: Кадр видео

Комментарии под видео тоже говорят сами за себя:

- «Это не моя Украина..»

- «Жуткое стадо!»

- «Поминки по Украине. Грустно и противно.»

- «Мерзость какая. Горько ,что этот шабаш происходит в моей стране».

Одна девушка даже приняла шествие за гей-парад. Поправлять её не стали.

Интересный факт: мэр Одессы Геннадий Труханов отказался менять гимн города. Им является «Песня об Одессе». Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил такую несправедливость исправить. В ответ градоначальник заявил, что вряд ли Горсовет поддержит нововведения. Да еще потребуется провести общественные слушания, к тому же нужно набрать две трети голосов депутатов. И вообще:

- Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает», — заключил мэр города Геннадий Труханов.

Воодушевляет и … настораживает. Вот тот момент про «Одессу все устраивает». Надеюсь, понимает градоначальник, что далеко не всё устраивает, просто одесситы молчат. Потому что страшно.

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