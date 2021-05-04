Вскрыт тайный план Праги: предложить России закупки «Спутника-V» в обмен на закрытие «дела о взрыве складов»

Правительство Чехии намеревалось шантажировать Россию взрывами на военных складах, чтобы получить бесплатно вакцину Фото: Shutterstock

У недавнего скандала между Москвой и Прагой внезапно обнаружилась тайная подоплёка. Как выяснили местные журналисты, правительство республики намеревалось шантажировать Россию. Мол, Кремль бесплатно поставляет вакцину от коронавируса «Спутник-V», а Чехия в ответ предоставляет площадку для планируемого саммита Путин-Байден и тихо закрывает громкое «дело о взрыве военных складов».

Речь о самом серьёзном обострением между двумя славянскими странами с 1968 года. Нынешней весной Прага вдруг объявила, что загадочный взрыв в оружейном арсенале Врбетице семилетней давности — это… дело рук «русских агентов Петрова и Боширова». Никаких серьёзных доказательств, как и в случае с «делом Скрипалей», где два этих анекдотичных персонажа тоже успели засветиться, нет. Внятного ответа, почему чешские силовики столько лет молчали и вспомнили о той катастрофе лишь сейчас, — тоже нет.

Но все эти нестыковки не помешали официальной Праге «в качестве акта возмездия» выслать группу российских дипломатов. И искренне удивиться, натолкнувшись на зеркальный ответ МИД РФ.

По данным издания Seznam Spravy, инициатором этой «гениальной» комбинации с Москвой был глава МВД, вице-премьер Ян Гамачек. Он, как и многие другие члены правительства республики во главе с премьером Андреем Бабишем, настроен крайне антироссийски — в отличие от президента Милоша Земана, который отстаивает более прагматичную линию и призывает расследовать все версии взрыва во Врбетице, включая халатность или техническую неисправность.

Сам вице-премьер Гамачек отрицает все обвинения в свой адрес, называя их «спекуляцией». Однако чешские оппозиционные партии продолжают требовать отставки «министра-хитропланщика» и других членов правительства. В эти минуты парламент республики проводит закрытое заседание в связи со сложившейся ситуацией.

Впрочем, говорить о «торжестве пророссийских сил в центре Европы» пока преждевременно: это больше похоже на внутреннюю конкуренцию между разными башнями Пражского Кремля накануне парламентских выборов, намеченных на осень нынешнего года.

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