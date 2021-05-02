Почему премьер Чехии вызвал главу Минюста "на ковер" после слов о расследовании взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: REUTERS

Власти Чехии до сих пор не могут договориться между собой, чтобы придерживаться единой позиции, касающейся взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за того, что от линии правительства отклонилась министр юстиции Мария Бенешова, ее вызвал к себе на ковер премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Дело в том, что на днях Бенешова заявила, что существует сразу несколько версий взрыва - по крайней мере, более двух. Она призналась, что видела только данные, предоставленные контрразведкой, поскольку к реальным материалам следствия доступа нет ни у кого.

О конфликте в правительстве журналистам рассказал вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, заметив, что сказанное Бенешовой все-таки не повод для ее увольнения, в любом случае последнее слово остается за премьер-министром.

- Следственная версия одна, полиция работает только с изучением российского следа, - что за взрывом во Врбетице стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, конкретно подразделение 29155. Другой версии у следствия нет, - заверил Гамачек.

По его словам, такой позиции придерживаются практически все члены правительства. Мария Бенешова обладает лишь общей информации и не знакома с материалами следствия, добавил он.

- Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, но только не Чешской Республике, - сказал Гамачек.

Ранее о существовании двух версий говорил президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что контрразведка за шесть лет ни разу не передавала ему данных, говорящих о причастности России к тем событиям. Следствие отрабатывает две версии: первая - сотрудники склада непрофессионально и халатно обращались со взрывчаткой, вторая - за организацией взрыва стояли представители иностранных спецслужб.

В середине апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. После этого последовала высылка 18 российских дипломатов. Это послужило началом для дипломатического и политического кризиса между двумя странами.