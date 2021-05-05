Звезда сериала "Каменская" вывалил на публику шокирующие откровения о Елене Прокловой

Скандал с 67-летней актрисой и не думает утихать Фото: СОЦСЕТИ

Скандальные откровения Елены Прокловой вторую неделю обсуждают ее коллеги и поклонники. Кто-то скептически воспринял душевный порыв 67-летней звезды экрана поделиться своей болью, кто-то сочувствует пенсионерке. А кто-то нашел повод припомнить об актрисе такое, о чем лучше молчать.

Сергей Никоненко знает Елену Проклову более 50 лет. Они вместе снимались в фильме "Звонят, откройте дверь". Тогда актрисе было всего 12 лет. В картине было два режиссера: Александр Митта и дедушка артистки Виктор Проклов.

Никоненко в подробностях рассказал, что происходило на съемочной площадке. "Митта был первым режиссером фильма, а дедушка Прокловой был вторым. Насколько помню, даже не он сам ее привел. Он не хотел, чтобы внучка снималась. Друг семьи Прокловой сказал Митте, что есть хорошая девочка, внучка второго режиссера", - поведал Сергей Петрович.

По его словам, Елена Игоревна в те годы была совсем девочкой. "Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич говорил мне: «Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять». Колготки ее вручал! Она ребенок была!", - вспомнил звезда сериала "Каменская".

На вопрос светского хроникера, кто мог обидеть юную знаменитость, ведь Проклова в эфире "Секрет на миллион" заявила о мерзком поведении второго режиссера, Никоненко отрезал: "О чем вы говорите?! Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять. Что за глупость такая! Или у нее очень плохо с деньгами, нужны позарез? Поэтому она переступила через совесть".

А потом в сердцах вскликнул: "По поводу Прокловой, я припоминаю другой шокирующий эпизод. Мы играли вместе спектакль, она рассказывала, что ездила на охоту вместе с мужем, и они там убили жирафа! Я ее тогда спросил: «Как вы могли?! Как у вас рука поднялась». Убить жирафа, которому Гумилев посвящал стихи. Но Проклова добавила, что мясо она с мужем отдала местным жителям. Меня это шокировало".