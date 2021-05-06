Врач-кардиолог рассказал, как не упахаться на грядках до инфаркта

Специалист призвала особенно бережно отнестись к своему здоровью тех, кто перенёс коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весна набирает силу, и самые активные дачники уже вырвались из города в свои летние резиденции. Кому-то и переменчивая погода не мешает перекапывать клумбы и намечать посадки на грядках. Как подойти к весенней активности с умом, чтобы организм, ослабленный зимой и инфекциями, не перенапрягся? О правилах сердечно-сосудистой безопасности для дачного сезона сайт KP.ru поговорил с врачом-кардиологом, доктором медицинских наук, профессором, экспертом лиги «Здоровье нации» Мехманом Мамедовым.

- Майские выходные дни – это, так сказать, ознакомительный период на дачном участке. Он позволяет человеку немного разогреться после долгой «зимней спячки» и спада физической активности, - говорит Мехман Мамедов.

Из-за того, что люди долгое время были в изоляции, из-за психологического стресса, связанного с ситуацией пандемии ковида, сейчас дает о себе знать так называемый накопительный эффект, который может сказаться на самочувствии, предупреждает врач.

- Поэтому приступать к физическим нагрузкам по весне стоит плавно и постепенно, давая себе время на адаптацию к загородной жизни. Таким образом можно будет подготовиться к тому моменту, когда пойдут основные работы на участке. К тому же в этом году в дополнение к сезонной усталости после зимы идет и психологическая усталость. Дополнительная психологическая нагрузка на организм увеличилась на 20 – 30 процентов, - отмечает эксперт.

Главные правила здоровья на даче – побольше времени проводить на свежем воздухе, для начала хватит и простых прогулок, а только потом постепенно можно наращивать активность, но до комфортного уровня.

- Комфортный уровень, это чтобы не было одышки, чтобы сердце не выскакивало из груди, и чтобы не чувствовалось слабости. Это главные и простые ориентиры, по которым можно судить, правильно ли вы подходите к физической активности, - считает Мехман Мамедов.

Если вы переболели коронавирусной инфекцией, то к своему здоровью нужно быть особенно внимательным. Важно понимать, что если после ковида появились обострения хронических болезней или усугубилось какое-то состояние, которое до инфекции беспокоило лишь незначительно, то сейчас это повод для того, чтобы продолжать наблюдение у врача и не перетруждать себя с лопатой и граблями.

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