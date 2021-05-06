В пользу бедных: Владельцев элитной недвижимости, яхт и самолетов хотят заставить платить налог на роскошь

Владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов могут обязать платить налог на роскошь. Фото: Shutterstock

С чего все началось

Владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов могут обязать платить налог на роскошь. Законопроект, разработанный в думской фракции «Справедливой России», уже направлен в правительство РФ, сообщается на сайте этой партии.

В сообщении говорится, что по итогам прошлого года число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн человек, это 13,5% от общей численности населения страны.

«В первом квартале 2021 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян снизились на 26,7% к четвертому кварталу 2020 года, - говорится в сообщении. - И в то же время растет потребление предметов роскоши. Например, в 2018 г. объем продаж элитного жилья в Москве составил 77 млрд руб., в 2019-м — 102 млрд, а в 2020-м – уже 122 млрд руб. А только за три месяца этого года дорогой недвижимости в Москве продано на 50 млрд руб.»

При этом подавляющее большинство жителей страны живут на зарплату в 20–30 тыс. руб. в месяц, говорится в партийном документе.

Налог на роскошь предлагается ввести с 1 января 2022 года

Эксперт: «Справедливые меры в отношении обладателей сверхдоходов встречают сопротивление»

- Введение налога на роскошь можно только приветствовать, - прокомментировал эту инициативу для kp.ru экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Это будет способствовать как повышению ответственности имущей части общества через налоговые механизмы, так и укреплению справедливости в обществе — это очень важно для его нормального существования. Подобный механизм применяется во многих странах, но у нас по факту получается наоборот: все обязательные платежи у малоимущих составляют более высокий процент, чем у тех кто получает запредельные доходы.

По мнению экономиста, наряду с увеличением налога на роскошь надо снижать налоговое бремя в отношении малоимущих.

- Если семья имеет обычное жилье не в центре Москвы или другом престижном месте, и площадь этого жилья укладывается в социальные нормы — для семьи от трех человек это 18 кв м на человека — то такая семья вообще не должна платить налоги за жилье, - сказал Делягин. - Если машина простенькая, то с нее не нужно взимать налоги.

О налоге на роскошь президент Путин говорил еще в 2012 г. «Необходимо облагать предметы роскоши дополнительным налогом», - сказал тогда Путин в послании Федеральному собранию.

«Однако такие меры встречают сопротивление части элит, поэтому не удивлюсь если предложение будет отклонено», - отметил Делягин.

Сколько платят богачи сегодня

Сейчас налог на роскошь существует в отношении владельцев автомобилей стоимостью свыше 3 млн руб. Они платят за свои лошадиные силы дороже, чем собственники более скромных моделей. Например, если цена машины от 3 млн до 5 млн руб, то повышающий коэффициент составит 1,1, и платить его надо будет три года с момента выпуска авто. А если стоимость от 5 млн до 10 млн руб, то коэффициент будет уже равен 2, и платить по такой ставке придется 5 лет.

Кроме того, на 2 процента, с 13% до 15% увеличен налог на доходы физлиц свыше 5 млн руб в год.

ВОПРОС — РЕБРОМ

А разве кризис не ударил по богатым?

- Кому война, кому мать родна, - сказал Делягин о том, как разные категории населения переживают экономический кризис. - Если говорить упрощенно, то когда мы видим рост бедности, то надо понимать, что эти деньги не испаряются, а переходят к другим людям. При отсутствии экономического роста богатые забирают деньги у бедных - через произвол монополий и завышение цен, через разграбление бюджетных средств.

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