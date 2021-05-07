Ошарашенную Леру Кудрявцеву вынудили сделать признание о молодом муже

Лера Кудрявцева с хоккеистом Игорем Макаровым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева восемь лет замужем за Игорем Макаровым. Хоккеист младше телеведущей на 16 лет. Совсем недавно блондинка признавалась, что готова отпустить супруга к любовнице. А на днях сделала еще одно громкое заявление.

Лера Кудрявцева приняла участие в скандальном YouTube-шоу Comment Out. В какой-то момент ведущий проекта Владимир Маркони спросил гостью: "Лер, можно личный вопрос? Часто ли тебе говорят, что ты очень сексуальная женщина?".

Ошарашенная Кудрявцева замолчала. Однако потом взяла себя в руки и призналась. "Я замужем давно. Муж перестал мне это говорить… Нет, не часто", - произнесла 49-летняя теледива.

Напомним, хоккеист стал третьим супругом ведущей. Вместе им пришлось пройти через многое. Их маленькая дочь Маша была буквально вымолена у Бога. Кудрявцева не раз гордо говорила, что сама родила малышку в 46 лет.

При этом Кудрявцева сознает, что 33-летний Игорь может найти себе молодую любовницу. В этом случае Лера готова отпустить любимого с миром. "Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой... Игорь в отличие от многих, он взрослый... Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?" - вздыхала она