"А что я могу сделать": Лера Кудрявцева согласилась отпустить молодого мужа к любовнице

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лера Кудрявцева восемь лет счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым. Супруг младше телеведущей на 16 лет. Несмотря на идиллию в браке знаменитость не исключает, что ее благоверный может найти себе новую возлюбленную. Поэтому Лера согласилась отпустить Игоря с миром.

Лера Кудрявцева привыкла слушать откровения знаменитостей, а о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Однако на днях блондинка сделала исключение и поведала о том, как живет с молодым супругом Игорем Макаровым.

Ведущая призналась, что разговаривала со своим мужем на тему их большой разницы в возрасте. 49-летняя телеведущая также заявила, что готова простить избраннику мимолетное увлечение, а если у него случится серьезный роман, то фигуристая звезда отпустит благоверного к любовнице.

"Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой... Игорь в отличие от многих, он взрослый... Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?", - поведала Лера в эфире YouTube-шоу "Лучше - правду".

Не строит теледива иллюзий и относительно вечной верности. Артистка готова к любому повороту событий, поскольку считает себя зрелой женщиной. "Главное, чтобы я не знала об измене... Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная - более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить", - рассуждает она.

Напомним, Игорь Макаров стал третьим мужем Леры Кудрявцевой. Ведущая и хоккеист познакомились в ресторане в 2013 году. Через четыре месяца после первой встречи возлюбленный теледивы сделал ей предложение. Спустя полгода пара зарегистрировала свои отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы и сыграла роскошную свадьбу. В 2018 году Лера и Игорь стали родителями чудесной дочки Маши. Кудрявцева не раз гордо говорила, что сама родила малышку в 46 лет.