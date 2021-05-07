Россияне уступили канадцам 3:5. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккеисты юниорской сборной России смогли выиграть серебряные медали на втором чемпионате мира подряд. Если в 2019 году наши уступили шведам, то теперь же в поединке с громкой афишей уступили в напряженном поединке Канаде со счетом 3:5. Турнир проходил в американском штате Техас и сложился неплохо для команды под началом тренера Альберта Лещева.

Команда Канады казалась до начала поединка как обычно - каким-то невероятным фаворитом. Небольшая статистика - накануне россияне выиграли 6:5 у Финляндии полуфинал ЮЧМ-2021. А в игре за "бронзу" финны уступили Швеции 0:8. А шведы за турнир за две игры пропустили от Канады 20 (!) шайб, проиграв поединки со счетом 1:12 и 1:8. Но в финале россияне смотрелись очень неплохо в битве с Канадой.

Наша игра с канадцами проходила по довольно драматичному сценарию. Начиналось-то все очень хорошо для россиян. На 5-й минуте поединка лучший форвард этого чемпионата мира Матвей Мичков открыл счет в поединке. На 15-й Конор Бедард позволил канадцам сократить отставание, уравняв счет на табло - 1:1. До конца стартового периода команды успели обменяться бросками. На шайбу Бучельникова североамериканцы ответили шайбой Райта. Итог первого периода - достаточно бодрые 2:2 на табло.

Во втором периоде наши смотрелись ни чуть ни хуже канадцев. Но шайбу забросить им не удалось ну вот никак. А те же - были дважды точны. На 24-й Отманн после прорыва по флангу забросил третью шайбу. А на 36-й Станковен, кажется, "зарешал" весь финальный поединок, сделав счет 4:2. Так и ушли команды на второй перерыв в этой встрече.

Начавшийся довольно спокойно третий период поединка все-таки ознаменовался нашей шайбой! Защитник сборной России Грудинин на 49-й минуте сократил разрыв до минимума - 4:3. Он остался без присмотра на "пятачке" канадцев и когда у ворот была куча-мала из игроков обеих команд, именно он смог вернуть интригу в этот матч, забросив третью шайбу.

За минуту до конца основного времени матча россияне решаются снять вратаря. И Шейн Райт окончательно снимает на 59-й минуте все вопросы о победителе матча, забрасывая пятую шайбу в пустые ворота. Итог финального матча ЮЧМ-2021 - Канада победила Россию 5:3 в основное время. Третий юниорский ЧМ подряд наши выигрывают медали. В 2017 году - бронза, в 2019 - серебро, как и сейчас.

Сборная России второй юниорский ЧМ подряд выигрывает серебро, а вот Канада - впервые с 2013 года становится чемпионом мира. По итогам турнира лучшим нападающим стал Матвей Мичков, и он же - самым полезным игроком чемпионата (MVP).

СТАТИСТИКА ФИНАЛЬНОГО МАТЧА ЮЧМ-2021 КАНАДА - РОССИЯ

ЮЧМ-2021. Финал. Канада - Россия - 5:3 (2:2; 2:0; 1:1)

7 мая, Фриско, "Comerica Center"

0:1 Мичков (Лазутин, Полтапов) 5:13, 1:1 Бедард (Кюлманс, Стиллман) 15:59, 1:2 Бучельников (Мичков) 18:05, 2:2 Райт (Зеллвегер) 19:15, ГБ, 3:2 Отманн (Дель Мастро) 24:42, 4:2 Станковен (Кларк, Райт) 36:39, 4:3 Грудинин (Мичков) 49:37, ГБ, 5:3 Райт (Бедард) 59:20, ПВ

Вратари: Годро - Иванов, Броски в створ: 34-34, Штраф: 10-6