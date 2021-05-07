Соратница Навального Любовь Соболь готова идти в Госдуму от партии Жириновского

Любовь Соболь собирается идти в Госдуму от ЛДПР Фото: REUTERS

Любовь Соболь, которая до недавних пор была верной сторонницей Навального, а потом сама стала фигуранткой уголовного дела, теперь объявила себя желанной добычей для множества политических партий перед грядущими выборами в Государственную Думу. Ну, она сама, во всяком случае, так считает. О чем и заявила в эфире одной либеральной радиостанции. Мол, готова рассмотреть все предложения, кроме одного. Кроме «Единой России».

- Я уверена, что все хотят меня выдвинуть, любая партия поборолась бы за кандидата, который работает, у которого есть поддержка, - объявила Соболь в прямом эфире.

Главный редактор того радио невольно взял паузу, зато его соведущая пыталась выяснить, готова ли Соболь выдвинуться, например, от «Яблока». Но Соболь было не остановить.

- Я готова услышать предложение любой партии кроме «Единой России» о том, что они готовы меня выдвигать, - еще раз повторила соратница блогера-рецидивиста.

- ЛДПР? – попытался то ли обострить, то ли съехидничать главред. Ха, нашел кого смутить и каким вопросом.

- Я готова услышать это предложение, - на полном серьезе подтвердила Соболь.

- Владимир Вольфович, вы слышите, у вас хороший кандидат в Центральном округе, - обратился известный своими не только либеральными взглядами, но и оригинальной прической главред.

- Я думаю, что Владимир Вольфович бы с удовольствием меня бы выдвинул на партию, потому что они знают, что я работяшкина. Но они понимают, что в Кремле это не одобрят, и поэтому они этого не делают, - резюмировала Любовь Соболь.

Какая смелая «работяшкина»! Вот бы еще узнать, где именно она была такой «работяшкиной».

Есть, конечно, еще один вопрос, а Жириновский сам-то в курсе, что он рад бы был предоставить кресло в своей фракции в Госдуме Любови Соболь? Если, конечно, ей верить.

Владимир Вольфович в ответ на просьбу прокомментировать сей сюжет сказал, что готов говорить на серьезные темы, обсуждать реальные вопросы жизни страны, а какую-то непонятную чушь просит ему больше не сообщать.

Не судьба.

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