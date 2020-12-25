Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища против сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.- По факту нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины на востоке Москвы Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления... \\"нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия\\", - рассказала Иванова.Следствие утверждает, что в понедельник, 21 декабря, несколько человек, в том числе и Любовь Соболь, несколько раз попытались проникнуть в квартиру пожилой женщины на востоке Москвы. Для этого они, по словам Юлии Ивановой, переоделись в форму сотрудников Роспотребнадзора.Представитель СК также рассказала, что после двух неудавшихся попыток Любовь Соболь обманула доставщика пиццы, представившись \\"брошенной женой с маленьким ребёнком\\", чтобы попасть в подъезд, а затем проникнуть в квартиру. Потом она сняла на камеру телефона всё внутри квартиры и скрылась.Сейчас следователи допрашивают свидетелей и тех, кто был вместе с Любовью Соболь.Сайт KP.ru сообщал ранее, что расследование Алексея Навального о своём отравлении и звонок сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, в квартиру которого пыталась проникнуть Соболь, в ФСБ назвали \\"провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и её сотрудников\\".