Семейное фото: Юлия Меньшова показала Веру Алентову в белых узких брюках и красавицу-дочку

Актрисы Юля Меньшова и Вера Алентова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Меньшова опубликовала серию семейных фотографий по случаю дня рождения своего мужа Игоря Гордина. 56-летие актера отметили в одном из ресторанов Москвы. Поздравить звезду "Содержанок" пришли его самые близкие люди - жена, дочь Таисия, сын Андрей и теща Вера Алентова.

Юлия Меньшова похвасталась своей семьей. Она показала представителей трех поколений, за исключением отца, 81-летнего Владимира Меньшова. Не исключено, что именно он снимал счастливое семейство, сам оставшись за кадром. "С днем рождения! Мы тебя любим и ценим!" - подписала она.

Вера Алентова блистала в белых узких брюках и василькового цвета блузке. 79-летняя актриса прекрасно выглядит. Ее подтянутой фигуре можно только позавидовать. Звезда легендарного фильма "Москва слезам не верит" с удовольствием позировала с внуками: 23-летним Андреем и 17-летней Таисией. Девушка выросла настоящей красавицей.

Юлия Меньшова показала Веру Алентову в белых узких брюках и красавицу-дочку Фото: Instagram.com

Отметим, Юлия Меньшова состоит в отношениях с Игорем Гординым уже 25 лет. Гордин играл в спектакле "Казнь декабристов" в МТЮЗе, а Меньшова сидела в зрительском зале. После выступления будущие супруги разговорились, и вскоре между ними вспыхнул роман. В 1997-м Игорь и Юлия официально зарегистрировали свои отношения. После свадьбы на свет появился их первенец Андрей. А еще через шесть лет дочь режиссера подарила избраннику дочь Таисию. Однако неожиданно через семь лет после свадьбы супруги развелись. Правда, в 2008 году Меньшова повторно вышла замуж за Гордина. С тех пор они не расстаются. Пара считается одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Семья много путешествует вместе, актриса часто делится фотографиями и видео.