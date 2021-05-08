Каким вошел в историю Егор Лигачев - автор крылатой фразы «Борис, ты не прав»

Егор Кузьмич Лигачев выступает на XXVIII съезде КПСС, 1990 г. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/

Егор Кузьмич был преданным идеям коммунистом, заядлым трезвенником (один из инициаторов «Сухого закона») и ярким политическим деятелем прошлого столетия. Он умер на 101-м году жизни от двусторонней пневмонии.

Сибирского здоровья и сибирской прямоты и открытости человек, Егор Кузьмич Лигачев родился, когда Советское государство только зарождалось - в 1920-м, в бедной, крестьянской семье. Место рождения - деревня Дубинкино Томской губернии.

Отсюда Егор Лихачев уехал учиться в Московской авиационный институт, на инженера-самолётостроителя. После окончания вернулся в родной Томск, где и началась его партийная карьере.

Для родного края Егор Кузьмич сделал очень много. Достаточно сказать, что аэропорт Томска планировали назвать в его честь, но Лигачев скромно попросил этого не делать. За годы его работы на посту первого секретаря Томского облкома нарастила мощь нефтедобывающая промышленность. Активно велось строительство: появилось много новых школ, культурных объектов, а тысячи переселились из подвалов и бараков в квартиры.

1985 г. Секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев. Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

«Лигачёв выделялся среди секретарей обкомов не только деловитостью, но и кругозором, общей культурой», - говорил про него Михаил Горбачев.

В 1983 года 62-летний Лигачев избран генеральным секретарем ЦК КПСС. И стал фактически вторым человеком в государстве. Андропов доверял Егору Кузьмичу подбор кадров для высшего партийного звена.

Кстати, Лигачев был верным соратником Горбачева и перестройки вплоть до 1988-го года. Он в том числе и ярый сторонник введения в стране знаменитого «Сухого закона». Правда, после признавался, что такие радикальные меры были ошибкой, потому что пьянство можно победить только долгой и кропотливой работой.

Но после что-то пошло не так. И в июле 1990 Лигачев был освобожден от должности. Тогда же его имя вычеркнули из списков состава Политбюро. Во время августовских событий 1991 выступил против Горбачева, поддержав оппозиционный власти Госкомитет по чрезвычайному положению, орган, просуществовавший 3 дня.

Чуть ранее, в 1988-году, Егор Лигачев на XIX партийной конференции произнес свою знаменитую фразу в адрес Бориса Ельцина: «Борис, ты не прав!». Она ушла в народ и стала крылатой.

(Полная цитата в адрес оппозиционера Ельцина звучит так, «Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная! Ты свою область посадил на талоны…»).

- Мы все тогда очень симпатизировали Ельцину, – вспоминает член редколлегии газеты «Труд» Вадим Карпов. - И, казалось, что Лигачев, истинный представитель Умирающий коммунистической системы, говорит что-то не то. А на самом деле, его фраза стала пророческой. Ведь именно Ельцин в итоге развалил страну. Мы тогда этого не понимали.

Кстати, то, что в истории нашей страны появился Борис Ельцин, есть и заслуга Лигачева. Он сам не раз рассказывал коллегам, как в 1983-м году ему прямо из больницы позвонил Андропов, и сказал непременно съездить в Свердловск и «посмотреть» на Бориса Николаевича. Так Лигачев и сделал. Знакомство с Ельциным произвело на него сильное впечатление. Он говорил «это наш человек». И так, по рекомендации Егора Кузьмича, в апреле 1985-го Ельцин попал в аппарат ЦК КПСС. Дальше вы знаете.

2000 год. Егор Лигачев - старейший депутат Госдумы третьего созыва. Фото Николая Малышева и Владимира Мусаэльяна (ИТАР-ТАСС)

В современной России Лигачев был депутатом ГосДумы. С 1993 по 2013 член КПРФ.

- Ну что сказать, человеку было 100 лет. Человек честный, человек звонкий, убеждённый в правоте своего дела. Потому и дожил до 100 лет, - говорит историк Николай Сванидзе. - Царство небесное, что тут еще можно сказать.