Последний динозавр социализма: кем стал Егор Лигачев для СССР

Егор Кузьмич Лигачев выступает на XXVIII съезде КПСС. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС

Егор Лигачев родился при Ленине. Трудовую и партийную карьеру начал при Сталине. При Хрущеве секретаря Новосибирского обкома партии забрали в ЦК, заместителем завотдела пропаганды. Брежнева аппаратчик сам попросил отправить на «живую работу» в любую точку Союза. Втайне надеясь возглавить Новосибирскую область, где раньше строил знаменитый Академгородок. Но получил Томск.

«Я знал, что Томская область запущенная, лежит вдали от больших дорог. Тогдашний секретарь обкома, что называется, спал и видел, когда же его вернут в столицу. Соответственно шли в области и дела. Однако все эти соображения я оставил при себе и сразу дал согласие. А когда вышел из кабинета Генсека, то подумал, что вариант не такой уж плохой: во всяком случае, в этой сибирской области можно от души поработать, понять, на что ты в действительности способен.»

Все 17 лет брежневского застоя Лигачев «чертовски работал» в Томске, сделав ставку на нефть. Категорически отказывался от новых назначений в Москве и даже за границей, включая должность посла во Франции. Его успехи заметил Андропов. Придя к власти, поставил заведовать в ЦК кадрами. Предложение было, «как снег на голову». У Лигачева был наутро обратный билет в Томск. Пришлось сдать. Юрию Владимировичу он отказать не посмел. Активно проводил в жизнь «кадровую революцию Андропова». В короткий срок в СССР сменилось 20% секретарей обкомов, 22% членов Совета Министров, значительное число высшего руководства аппарата ЦК КПСС. Но тут Андропов умер…

Весной 1985-го, после кончины следующего лидера, Черненко, кадровик Лигачев помог Горбачеву получить пост Генсека. А сам стал членом Политбюро, фактически вторым человеком в руководстве СССР.

В президиуме ХХVII съезда КПСС. В первом ряду (слева направо) Николай Рыжков, Егор Лигачев и Михаил Горбачев. Фото: ТАСС

Вместе они затеяли перестройку, чтобы «улучшить» социализм. А спустя пять лет бывший друг и соратник выкинул Лигачева из Кремля. После двух его писем о необходимости созвать чрезвычайный пленум ЦК, ибо перестройка «пошла не туда». И о том, что Советскому Союзу грозит распад и это «станет потрясением мирового масштаба».

Супруга Егора Кузьмича, Зинаида Ивановна, тогда горько пошутила: «Раньше была дочерью «врага народа», теперь стала женой «врага перестройки». Да, при Сталине комсомольский секретарь не побоялся жениться на дочери комдива Ивана Зиновьева, расстрелянного в 38-м в качестве «англо-японо-немецкого шпиона». Позже комдива реабилитировали.

В конце 40-х у самих Лигачевых случился подобный удар судьбы. Первого секретаря Новосибирского обкома ВЛКСМ объявили троцкистом за создание комсомольско-молодежных бригад на производстве. До ареста не дошло, но более полугода «троцкист» оставался безработным.

На этот раз Зинаида Лигачева заболела онкологией. После нескольких тяжелых операций умерла на руках мужа. Больше однолюб Лигачев не женился.

Идеолог перестройки прославился как организатор «антиалкогольной кампании». Егор Кузьмич не отказывается от такой чести, но, как настоящий коммунист, он заявляет, что идея борьбы с пьянством принадлежала Андропову. Политбюро все необходимые документы при нем подготовило. Но смерть Юрия Владимировича отложила старт кампании.

Прославился Егор Кузьмич и пикировкой с Ельциным на 19-й партийной конференции: «Борис, ты не прав! Ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная!»

«Увы, мое пророчество исполнилось, - вздыхает Лигачев. – Хотя очень рад был бы тогда ошибиться...»

В книге «Кто предал СССР» главными разрушителями Советского Союза он называет Горбачева и Ельцина.

Все 17 лет брежневского застоя Лигачев «чертовски работал» в Томске, сделав ставку на нефть. Фото: Кузярин Анатолий, Лизунов Юрий/Фотохроника ТАСС

Ельцин, став президентом новой России, через Черномырдина передал своему оппоненту лестное предложение о хорошей персональной пенсии. Для этого надо только написать заявление на его имя. Но Лигачев отказался.

Негласная пикировка продолжилась в 90-е. Ельцину все тяжелее было «работать с документами», ослабло и «крепкое рукопожатие». А «враг перестройки», главный консерватор и ортодокс 80-х вдруг в 90-е феноменально выиграл выборы в Госдуму от Томской области. Без всякого административного ресурса. Скорее, наоборот. Как старейший депутат, он должен открывать первое заседание новой Госдумы. По протоколу на первом заседании присутствует Президент. Народ заранее ждал шоу. Мол, Егор Кузьмич с высокой трибуны наверняка повторит свою фразу: «Борис, ты не прав!» Ситуация-то в стране была тяжелая. Но перед тем заседанием Ельцин ушел в отставку. Речь Лигачева в Думе слушал Владимир Путин.

...Как-то Лигачев заявил главреду перестроечного «Огонька» Виталию Коротичу: «Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете».

Лигачева помнят. В 2018 году, когда в России пошла мода присваивать аэропортам имена известных людей, томичи выбрали для своего аэропорта имя Лигачева. Он же его и строил.

Егор Кузьмич поблагодарил земляков за высокую честь и... отказался. Настоящий коммунист должен быть скромным.

Один из руководителей СССР, он не нажил на своем посту палат каменных. Разве что трехкомнатную квартиру получил. Где его кабинет снизу доверху уставлен книгами. Есть и дача. Щитовой домик на участке 15 соток между Чеховым и Серпуховым. Домик строил его сын, доктор физико-математических наук Александр Лигачев.

Вековой юбилей Егор Кузьмич отметил скромно. Он, да сын, да внук с женой и правнук Егор Лигачев.

«Комсомолка» поздравила ветерана со столетием.

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