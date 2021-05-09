Что делать, если во время ковида пропало обоняние, восстановилось и снова исчезло

Причин, которые могут снова привести к потере обоняния, множество. И они могут быть уже никак не связаны с перенесенной инфекцией. Фото: Shutterstock

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? "С 26 ноября до середины декабря я болела ковидом. Первый мазок на ковид был положительный, второй от 8 декабря уже отрицательный. На 4-5 день пропало обоняние, вкус не пропадал. Для того, чтобы обоняние быстрее вернулось, терапевт прописала препарат с витаминами группы В. Пропила весь курс - 100 таблеток. К концу декабря обоняние полностью восстановилось. Но в начале марта запахи стали искаженными, неприятными, и вкус привычных продуктов изменился. Почему это случилось через такое продолжительное время, тем более, если сначала запахи вернулись как положено? Можно ли как-то это исправить? Что делать?

С уважением, Екатерина".

- Вам необходимо обратиться к врачам двух профилей: оториноларингологу (лору) и неврологу.

Причин, которые могли снова привести к потере обоняния, множество. И они могут быть уже никак не связаны с перенесенной инфекцией. Чтобы выяснить истинную причину вашего дискомфорта и подобрать подходящие способы исправления этих «дефектов», нужно пройти обследование. Необходимые виды исследований назначат врачи соответствующих профилей.

? "У мужа уже 5 лет держится повышенный уровень лейкоцитов в крови (от 9 до 13 ). Проходил разные обследования, но ни один врач не сказал, откуда и что берется. Из особо серьезных проблем - инфаркт - октябрь 2019 г, аортокоронарное шунтирование - август 2020, нейросенсорная тугоухость - февраль 2021, прошел гормонотерпию. Кардиолог категорически против прививки из-за повышенных лейкоцитов. Но как тогда мужу защищаться от ковида, он же в группе повышенного риска тяжелых осложнений? Что бы вы посоветовали?

Ирина".

- Ваш случай действительно сложный. Опасения лечащего врача вполне понятны. Прежде всего нужно убедиться в том, что состояние вашего супруга компенсировано (то есть стабилизировано. - Ред.) по имеющимся у него хроническим заболеваниям. Так ли это, затруднительно определить по представленной вами информации. Не исключено, что повышенный уровень лейкоцитов связан с приемом препаратов от того или иного заболевания. Но, возможно, причина в другом. Для выяснения этого необходимо проконсультироваться у врача-гематолога.

? "Мне 76 лет, у меня диабет, гипертония, аритмия, артроз. Таблетки принимаю регулярно. Из-за болей в ноге сделали два укола от обострения артроза, стало лучше. Но еще не все прошло. Название укола от артроза не спросила, а сейчас врач ушел в отпуск. Можно ли делать прививку от ковида и какую лучше: «ЭпиВакКорона» или «Спутник»?

С уважением, Н.К."

- С учетом вашего «букета» заболеваний, вам, возможно, подойдет «ЭпиВакКорона». Она наиболее «мягкая» и подходит для людей с хроническими заболеваниями. Но окончательный выбор – это прерогатива лечащего врача.

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