Потомки карателей с петушиными хвостами

Подросток встретил ветерана Победы в Киеве нацистским приветствием

Смотришь на происходящее сегодня на Украине - на зигующего перед ветераном ублюдка в Киеве, на драку из-за георгиевской ленты в Одессе, на автопробеги под бандеровскими знаменами в Харькове - и понимаешь, что это, конечно, не та грозная сила, которую сломили наши деды. Это какая-то нелепая отрыжка истории, потомки бандеровских недобитков, которых когда-то недодавили. И которые сегодня расправили свои петушиные хвосты.

Это ведь о них Путин сказал на Красной площади: «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

На Украине их боятся все меньше - это видно по количеству людей, выходящих 9 мая на улицу с цветами. Их каждый год больше. И настанет тот день, когда главный праздник вернется. А Бессмертный полк станет не гражданским подвигом, а данью памяти. Как сегодня в России. И Россия, конечно, должна помочь додавить. Как в 45-м.

С праздником! С Днем Победы!