В Одессе 9 мая устроили драку из-за георгиевской ленточки Фото: REUTERS

В воскресенье, 9 мая, в Одессе стартовал марш «Бессмертного полка», однако он был прерван действиями радикалов, которые устроили драку, попытавшись вырвать у одной из участниц акции портрет с Георгиевской лентой.

Как передает Telegram-канал «Политика Страны», все произошло на аллее Неизвестного матроса в Одессе. Радикалы попробовали вырвать портрет с Георгиевской лентой на фотографии.

По некоторым данным, радикалы пытались вырвать портрет маршала Жукова.

Пришедшие почтить память ветеранов Великой Отечественной войны были возмущены такими действиями радикалов.

Напомним, днем ранее, 8 мая, во Львове один из руководителей шествия дивизии СС "Галичина" заявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке. Аналогичный марш ранее уже состоялся в центре Киева. Чествование нацистского военизированного формирования вызвало резонанс среди украинцев. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.