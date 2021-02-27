Предчувствовала свою смерть: актриса Марина Левтова трагически погибла на глазах Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой

Актриса Марина Левтова Фото: кадр из фильма.

Актриса Марина Левтова полюбилась миллионам телезрителей после выхода на экраны культового фильма Динары Асановой "Ключ без права передачи". Хрупкая 16-летняя девушка сыграла сильную духом и очень умную героиню. Такой она и была в жизни. Потом были роли еще в 80 фильмах, среди которых "ТАСС уполномочен заявить", "Визит к Минотавру", "Подземелье ведьм". А в 2000 году актриса трагически погибла в расцвете лет и таланта в результате нелепого случая.

Марина Левтова разбилась на снегоходе 21 год назад. Трагедия разыгралась 27 февраля в поселке Раздоры на Рублевке. 40-летняя актриса, которая была замужем за режиссером и актером Юрием Морозом, вместе с дочерью Дарьей Мороз, миллионером Михаилом Рудяком, Ольгой Дроздовой и Дмитрием Певцовым отправилась кататься на снегоходах. До этого артисты отмечали премьеру фильма Георгия Данелии "Фортуна", в которой Дарья получила свою первую главную роль, а Марина сыграла монашку.

Говорят, Левтова с самого начала была против этих гонок посреди ночи, но ее уговорила то ли дочь, то ли друзья. "Марина была против поездки, она словно предчувствовала, что может случиться беда. Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение. Марина поехала только из-за нее, чтобы не отпускать дочку без присмотра", - вспоминал потом вдовец.

Левтова и ее дочь сидели на снегоходе, которым управлял Рудяк. Певцов и Дроздова - в другом. При этом Дарья хотела сидеть сзади, но Левтова пересадила дочь на более безопасное место - в середину, а сзади устроилась сама. Ее материнское сердце как чувствовало, что может случиться что-то страшное. В заснеженном поле при плохой видимости - был глубокий вечер - водитель снегохода пропустил овраг. На огромной скорости снегоход рухнул вниз и перевернулся.

Ехавшие впереди Певцов и Дроздова, обернувшись, увидели страшную картину, бросились вызывать помощь. Ближайший населенный пункт находился довольно далеко. Певцову пришлось бежать в сторону сельской шоссейной дороги. По чистой случайности он встретил милицейский патруль. На этой машине Марину и отвезли в Одинцовскую райбольницу. Увы, слишком поздно.

Дарья получила небольшие переломы при падении, тогда как Марина ударилась головой о дерево и получила открытую черепно-мозговую травму. Рудяк полгода пролежал в коме и в 2007 году умер от осложнений, вызванных травмами.

Церемония прощания с актрисой прошла 5 марта в Москве в Центральном доме кино. Туда пришли тысячи людей, в том числе и коллеги покойной. Среди них были Александр Абдулов, Всеволод Шиловский, Вера Глаголева, Леонид Ярмольник. Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Валерий Николаев и Дмитрий Певцов вынесли гроб с телом актрисы, после чего траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище.

"Было три материка, три континента: Маша, Дашка и я. И вдруг один исчез - целый континент... Кто нам ее заменит? Никто. Мы сами должны попытаться ее как-то друг другу заменить...". - сокрушался после смерти жены овдовевший Мороз.

Режиссер тогда вспоминал и о странных знаках судьбы. "Я верю в предчувствия, в знаки-предупреждения об опасности. Я не могу не верить, потому что так и было. За полмесяца до случившегося я пришел домой, а у Марины горят свечи. Свечки-свечки-свечки… Маша летом была с Дашкой на съемках фильма «Фортуна» и там снялась в роли монашенки. Стечение обстоятельств или что это такое? Монашенки - они же божьи невесты… Даше не сразу сказали, что мамы нет, но потом настал момент, когда нужно было говорить. Похороны… Нельзя было не сказать ей... Врачи ее предварительно подготовили, дали успокоительное, потом я ей сказал, потом еще пришел батюшка, который тоже с ней поговорил, и после этого разговора как-то у нее в голове сложилось…", - откровенничал вдовец.

Через два года его боль немного утихла. Второй женой режиссера стала актриса Виктория Исакова. Родившуюся у них малышку супруги назвали в честь Левтовой. Прожив всего три месяца, маленькая Марина по мистическому совпадению умерла в день третьей годовщины гибели Левтовой. Лишь через 12 лет после этой трагедии у Юрия и Виктории родилась дочь Варвара.

Спустя время на могиле актрисы поставили скромный черный памятник с выгравированной иконой и надписью: Марина Левтова 1959- 2000. А ниже только одно слово, эпитафия "Прости…". На погосте нет ни скульптур, ни плачущих ангелочков, ни бюста актрисы, ни даже ее фотографии.

Стоит отметит, что друзья и близкие Левтовой до сих пор винят себя в произошедшем. В одном интервью Дмитрий Харатьян признался, что никогда себе не простит того, что случилось. "Я мог предотвратить. И я единственный, кто мог. Но я не смог убедить", - рассказывал артист.

Он успел сделать самый последний снимок Марины. За 10 минут до ее гибели. "Мать с дочерью уже были одеты, на улице их ждал железный агрегат-смертник. На дворе была ночь, темень, и я очень просил Марину не ездить, не рисковать. В темени почти ничего не видно, фара светит вперед метров на 10, не больше. Обидно еще и то, что Марину уговорили «покататься» друзья. Когда же я пытался угомонить ее пыл, она говорила: «Да брось, да ладно уж, чего там…» И отправилась в свое последнее путешествие по этому свету, а я выехал с территории дачного поселка и помчался в Москву. Включил приемник, а по радио в миллионный, наверное, раз, но в тот вечер как будто впервые неслись слова трагической песни Владимира Высоцкого: «Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий…». А утром, узнав по телефону от Юры Мороза о страшной беде, я будто бы снова прошептал губами: «В гости к Богу не бывает опозданий…» - словно специально для меня в ту минуту звучало страшное заклинание…", - делился Харатьян.