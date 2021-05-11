"Зачем такое показывать!": Анастасия Волочкова вызвала оторопь новым фото

Анастасия Волочкова вызвала оторопь новым фото Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Волочкова продолжает свой элитный отдых на Мальдивах вместе с любовником Олегом. Он исправно снимает балерину на телефон, а она делится радостью с поклонниками.

Анастасия Волочкова не привыкла жить с оглядкой на других. Своим трудом, потом и кровью знаменитая балерина давно всем и вся доказала, что она достойна самого лучшего. Блондинка не скрывает, что привыкла жить на широкую ногу. Но, как известно, за красоту, славу и успех приходится платить. Завистники буквально преследуют танцовщицу.

Во время отдыха на Мальдивах Анастасия продемонстрировала свои прелести. Она снялась на пляже в микро-трусиках и белой распахнутой сорочке на голой тело. Грудь артистка немного прикрыла тонкими пальцами. Но этого оказалось достаточно, чтобы оторопевшая публика потеряла дар речи. "Просто радуйтесь каждому мгновению жизни!" - подписала пикантный кадр Анастасия.

Волочкова снялась на пляже в микро-трусиках и белой распахнутой сорочке на голой тело. Фото: СОЦСЕТИ

Придя в себя, поклонники решили высказаться. "Грудь-тряпочка", "Как говорится, делает она, а стыдно мне", "Зачем такое показывать!", "Уже и лифчик сняла!", "Какой кошмар!" - высказались фолловеры.

Не успели они перевести дух, как вслед за этим снимком артистка показала еще один. Она села у бассейна в опасной позе, немного подняв и согнув ноги. "Кристальная вода изумрудного цвета", - сообщила в блоге всем неравнодушным 45-летняя красавица. Она позирует в желтом микро-купальнике