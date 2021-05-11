Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам детей, погибших при стрельбе в Казани

Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей Фото: REUTERS

- В связи с трагическими событиями в 175-й школе Казани, Президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего, - рассказал журналистам на пресс-брифинге Дмитрий Песков. - Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, руководителем МЧС Зиничевым. В разговоре с Мишустиным и с Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, - также сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко.

Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

Отдельное поручение дано Золотову (глава Росгвардии. -А.Г.), чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший.

- Дело в том, - заметил пресс-секретарь президента, - что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардия срочно прорабатывать.

Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка, и также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.

Президент работает в Москве, в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное – оказать помощь пострадавшим. И, конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и с Минобром, и с правительством, а также с руководителями специальных служб...

Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани: погибли учительница и семеро детей, 20 человек пострадали (подробнее)

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.

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