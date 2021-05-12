Востоковед: К обострению палестино-израильского конфликта привела политика США

Предпосылки для обострения израильско-палестинского конфликта есть всегда, ведь до сих пор не решены ключевые проблемы, лежащие в основе этого противостояния Фото: REUTERS

Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной и не думает утихать. ХАМАС посылает в сторону израильских городов тысячи ракет, надеясь пробить систему ПРО «Железный купол», Тель-Авив в ответ наносит удары по позициям группировки. Десятки погибших, сотни раненых – и никаких перспектив для перемирия.

«Комсомольская правда» поговорила с известным востоковедом-политологом Еленой Супониной, чтобы узнать, в чем причина нового витка конфликта, и когда ждать разрядки.

- Насколько был ожидаем нынешний всплеск насилия?

- Предпосылки для обострения израильско-палестинского конфликта есть всегда, ведь до сих пор не решены ключевые проблемы, лежащие в основе этого противостояния, не урегулировано множество вопросов, а социально-экономическая ситуация в самой Палестине остается очень тяжелой. Так что конфликт мог вспыхнуть в любой момент. Надо учитывать и такой важный фактор, как изменение внешнего вектора США. Во время президентства Дональда Трампа Белый дом бескомпромиссно поддерживал Израиль, и палестинцы опасались предпринимать вылазки против еврейского государства. Сейчас же администрация Джо Байдена настроена гораздо более лояльно к противникам Тель-Авива и выступает больше за мирное урегулирование конфликта и оказание гуманитарной помощи. Думаю, что это было одной из причин, почему палестинцы среагировали так бурно.

ХАМАС посылает в сторону израильских городов тысячи ракет, надеясь пробить систему ПРО «Железный купол», Тель-Авив в ответ наносит удары Фото: REUTERS

- А выселение палестинцев из домов в Иерусалиме, с которого начались первые волнения, действительно настолько важный фактор?

- Сама реакция на выселение палестинцев из Иерусалима была ожидаема, политика Израиля по их вытеснению идет последовательно и планомерно, так что это не первый случай, когда палестинские семьи лишают жилья на израильской территории. В Тель-Авиве всегда принимают риск того, что очередная подобная операция может привести к протесту и столкновениям, но обычно не отказываются от ее проведения.

Несмотря на всю критику, противоракетная оборона смогла значительно сократить число жертв от палестинских ракет Фото: REUTERS

- Может ли ситуация стать еще хуже, например, начнутся полномасштабные наземные бои?

- Перспективы для дальнейшей эскалации конфликта есть всегда, но надо учитывать, что у палестинцев сейчас не так много сил и средств для того, чтобы начать крупномасштабные атаки на Израиль. Одновременно с этим в Тель-Авиве уже больше двух лет продолжается внутриполитический кризис из-за неспособности сформировать устойчивое правительство. Любой сильный лидер, который сможет найти адекватное решение нынешнего конфликта с палестинцами, получит дополнительную поддержку, поэтому каждый из лидеров Израиля относится к идее крупномасштабной военной операции еще и исходя из своих партийных интересов.

- Выступления арабов-граждан Израиля против евреев было ожидаемо?

- Да, такое периодически такое случается. Это происходит уже не в первый раз, и в принципе власти готовы к такому сценарию. Более того, последние выборы в Кнессет в марте этого года показали, что роль арабских партий будет возрастать, и в будущем надо будет с этим что-то делать.

- А как среагировали системы ПРО Израиля?

- Несмотря на всю критику, противоракетная оборона смогла значительно сократить число жертв от палестинских ракет. Кроме того, Тель-Авив провел значительную работу по пресечению контрабанды оружия и боеприпасов. В этих условиях большую опасность представляют нападения отдельных экстремистов, от которых не так просто защититься. Поэтому от ХАМАС можно ожидать акций с использованием «волков-одиночек», в том числе смертников.