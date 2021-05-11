Эскалация палестино-израильского конфликта: эксперт назвал возможную причину беспорядков

Палестинцы методично обстреливают ракетами израильскую территорию Фото: REUTERS

Минувшие сутки стали очередным витком палестино-израильского конфликта, не прекращающегося уже несколько десятилетий. Некоторые признаки указывают на то, что можно говорить о начале третьей по счету интифады.

В ответ на объявленную движением ХАМАС операции. «Меч Аль-Кудса» Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию «Страж стен». Пока неизвестно, на какой период времени она запланирована, и будет ли ограничена лишь территорией сектора Газа.

Палестинцы методично обстреливают ракетами израильскую территорию. В ряде израильских городов отменены занятия в школах, звучат сирены тревоги, открыты бомбоубежища. Только вчерашним вечером из Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. Были обстреляны города Ашкелон, Бейт-Шемеш, Иерусалим и другие.

Палестинские СМИ сообщили, что за последние два дня в результате израильских ударов погибли не менее 20 человек, в том числе 9 детей. Израильтяне настаивают на том, что дети погибли в результате последствий неудачного запуска ракеты из сектора Газа.

10 мая в Израиле отмечался День Иерусалима. В 1967 году восточная часть этого города перешла под контроль Израиля. В День Иерусалима был проведен традиционный «Марш с флагами». Но за неделю перед праздником в иерусалимском квартале Шейх Джарах начались стычки между евреями и арабами из-за судебного решения, предписывавшего выселение восьми арабских семей из их домов, возведенных без соответствующих разрешений.

Акции протеста арабов прошли в ряде израильских городов. В городе Лод еврейские жители были вынуждены применить огнестрельное оружие, защищаясь от беспорядков.

Израильские СМИ сообщили, что эскалация конфликта привела к отмене приведения к присяге нового израильского правительства, которое сформировала коалиция во главе с партиями «Ямиа» и «Еш Атид».

Как сообщил «КП» главный редактор израильского аналитического издания Oriental Express Михаэль Бородкин:

- Скорее всего, основной причиной беспорядков стало желание председателя Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса найти оправдание для отмены выборов в автономии. После 15 лет он, наконец, согласился провести выборы, но, понимая, что победит на них ХАМАС, стал искать поводы для срыва голосования. Сначала он сказал, что проводить выборы без Восточного Иерусалима нельзя, а после того, как в этих районах начались беспорядки, о выборах говорить уже не приходится.

Другая цель палестинского руководства - вернуть внимание арабских стран к себе, на фоне процессов нормализации отношений Израиля с государствами Персидского залива и другими.

ХАМАС, предпринявший массированные ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, преследует свои цели - показать в очередной раз свою силу на фоне бессилия палестинских властей.

Как долго продолжится эскалация, неизвестно. Многое зависит от того, сколько будет жертв с обеих сторон в первые дни.

Должен сказать, что Аббас в данном случае пошел по пути Ясира Арафата, развязавшего в 2000 году так называемую «интифаду аль-Акса», которая закончилась полным разгромом палестинцев в Иудее и Самарии и изоляцией самого Арафата в Рамалле. Аббас рискует повторить его судьбу.

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