Муж проиграл Любови Успенской: суд рассмотрел иск о разделе имущества певицы

Любовь Успенская. Фото: Личный архив

Сегодня прошло судебное заседание, на котором рассматривали иск Александра Плаксина к Любови Успенской по разделу имущества. Однако его итоги стали неожиданными для Плаксина. Он рассчитывал получить деньги за недвижимость звезды, а приобрел дополнительные ежемесячные финансовые расходы. Что же произошло?

Напомним, что Любовь Успенская долгие годы содержала мужа, так как он никогда не работал. Александр Плаксин и сейчас безработный, проживает в США, вида на жительство в России у него нет. Любовь и Александр заключили брак в Лос-Анджелесе 34 года назад, а 31 год назад у них родилась единственная дочь Татьяна. Более 10 лет у Успенской и Плаксина нет супружеских отношений, но они так и не оформили развод. Успенская живет, поет и содержит своих близких. Любовь – в России, а Александр - на ПМЖ в Америке. Неожиданно певица получила иск от Плаксина - он потребовал разделить пополам подмосковный дом жены. Стоит отметить, что особняк был приобретен на деньги Успенской. Кроме того, в Москве в элитном доме у метро Сокол на Плаксина была оформлена квартира и машиноместо – он приобрел их на деньги жены, а записал почему-то только на себя. Дело в том, что Успенская всегда много работала и поручила покупку квартиры супругу, а Плаксин оформил ее на себя. Сторона Успенской пыталась договориться в досудебном порядке, однако Плаксин на диалог не шел, находясь в Америке, поручив дело здесь адвокатам. И вот сегодня Александр Плаксин потерпел фиаско, благодаря грамотным действиям адвоката Любови Успенской.

Любовь Успенская долгие годы содержала мужа, так как он никогда не работал. Фото: Личный архив

Адвокат звезды Елена Сенина рассказала kp.ru: «Договариваться Плаксин не стал, за что и поплатился. Было понятно, что в итоге он захочет денег за свою долю. Сторона Плаксина ждала документы из регистрационной палаты, чтобы заявить экспертизу оценки недвижимости, понять ее размеры и заявить денежную компенсацию. Сегодня сторона Плаксина не успела это сделать. Мы их опередили».

Адвокат Успенской выдвинула встречные требования. Напомним, что Плаксин решил отхватить половину особняка Успенской, так как это «совместно нажитое имущество». При этом единолично владея купленной на деньги жены крупногабаритной квартирой и машиноместом в районе метро «Сокол». Елена Сенина во встречных требованиях указала к разделу: и эту квартиру, и машиноместо. Кроме того, заявив требование об аресте на квартиру до выделения доли артистки, чтобы Плаксин не смог продать имущество, наняв в России риэлтора.

Елена Сенина объясняет «Комсомольской правде»: «Это наше право и мы его использовали. Мне нужно было успеть подать это заявление о разделе по долям совместного имущества (кроме американской квартиры) в нужный момент. Мы успели, поэтому и новости хорошие. Мы опередили сторону Плаксина. Я шла сегодня в суд, держа в голове две цитаты полководца Михаила Кутузова: «Чтобы спасти Россию – надо сжечь Москву» и «Я не обещаю победить противника, но перехитрить могу». Какие могли бы быть перспективы без сегодняшнего решения? Плаксину, скорее всего, присудили бы квартиру и машиноместо, которые он продал бы. И получил еще денежную компенсацию за разницу между стоимостью дома и квартиры. Плаксин мог бы остаться при хороших деньгах. А по факту на сегодняшний день он получил кусочки – долю квартиры, долю машиноместа, долю в доме и долю земельного участка. В связи с этим Плаксин оказывается в интересном положении. Он вроде бы собственник, но собственник того, чем фактически не может распоряжаться. Он может приехать пожить и в квартире, и в доме. Но это не было его целью. Он проживает в США. По российскому законодательству принудить нас выкупить у него его долю или совместно реализовать имущество и поделить деньги – невозможно».

Адовкат Елена Сенина. Фото: Личный архив

Зато Плаксин кое-что приобрел - бремя содержания имущества, которое оплачивала все эти годы Успенская. Теперь налоги, коммунальные платежи за элитную квартиру и огромный дом будут делить пополам. Адвокат планирует сделать так, чтобы лицевые счета были разделены. И уже скоро безработный гражданин США Плаксин получит счета для оплаты за свои доли в имуществе. Он мог бы продать квартиру и жить долго и счастливо на эти деньги, но теперь вряд ли кто-то купит его долю. Люди, у которых есть деньги на приобретение элитной недвижимости не будут тратить средства на «половинки». А пока адвокат будет готовиться выиграть для Любови новое дело в США. Дело в том, что в Лос-Анджелесе есть квартира, которую Плаксин почему-то оформил на себя, обманув жену – Любовь Успенская выплачивала за эту недвижимость ипотеку 20 лет.

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