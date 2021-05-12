Генсек ООН призвал ВОЗ одобрить «Спутник V»

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS

В Москву прибыл генсек ООН Антониу Гутерреша. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что такой визит стоит рассматривать как вклад в развитие отношений между Россией и ООН.

- Ситуация в мире подвижная. Тенденции, которые мы наблюдаем, далеко не все носят позитивный характер. Поэтому регулярность и личные контакты в нынешней ситуации особенно важны, и мы очень признательны за то, что вы приняли наше предложение посетить Москву, — сказал Лавров, напомнив, что ООН является оптимальной площадкой для обсуждения различных вопросов — от пандемии коронавируса до климатических проблем.

Во время совместной пресс-конференции генсек ООН призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать российскую вакцину «Спутник V».

- Мы бы приветствовали признание ВОЗ вакцины «Спутник V». Я знаю, что такой процесс сейчас уже идет. Мы ценим, что Россия предоставила возможность сотрудникам ООН вакцинироваться «Спутником V». Это очень хороший знак. Мы полагаем, «Спутник V» - это один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации, - заметил Гуттереш.

Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с иностранными производителями вакцин против коронавируса. По его словам, если они проявят интерес, то в итоге может получиться позитивное и плодотворное взаимодействие.

На сегодня российский препарат одобрен в более 60 странах. «Спутник V» находится на втором месте по количеству зарубежных одобрений. Вакцина была зарегистрирована первой в мире летом прошлого года.

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