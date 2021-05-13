Станислав Садальский рассказал, почему Ольга Дроздова ушла из «Современника»

Станислав Садальский Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Я девять лет в «Современнике» прослужил, поэтому я очень хорошо знаю», - так начал разговор на эту тему Станислав Садальский...

Тут нужно пояснить. Не все знают, что Садальский действительно работал в «Современнике». После окончания ГИТИСа он был приглашён сразу в четыре столичных театра. Свой выбор сделал в пользу Театра им.Маяковского. Но через два дня оттуда ушел, поссорившись с главным режиссером – Андреем Гончаровым. Выбрал «Современник», где работал с 1973 по 1981 год. За восемь лет Станислав сыграл три главные роли в детской сказке «Принцесса и дровосек» — Дровосека, «Фантазии Фарятьева» — Фарятьева и «Поутру они проснулись» — Нервного. Категорически не хотел играть в массовке, что вызвало разногласия с главным режиссёром Галиной Волчек и привело к его уходу из «Современника». Был секретарём комсомольской организации театра. Давно это было... Тем не менее Станислав Юрьевич считает, что имеет права судить и о нынешней ситуации в этом теате.

- В «Современник» назначили… бездаря. Неслучайно Ольга Дроздова ушла из театра, - резко высказался Садальский. - Год назад там сложилась такая специфическая ситуация. И по той версии, по крайней мере, которую читал я, Чулпан (Хаматовой) вроде как предлагали возглавить «Современник». Но она как-то не захотела.

Там разное было. Там шла борьбы. Пообещала Галина Борисовна ей, потом пообещала другому. Когда ушел замечательный артист Гармаш. Там все время какое-то… Все не довольны. В принципе, Немирович-Данченко сказал, что театр стоит на растоптанных актерских самолюбиях. Я не люблю, когда там актер руководит. Должен режиссер со своим мышлением, со своим видением. Но вот этот режиссер?! Он все равно какой-то неказистый, синяя блуза просто…

О том, что Ольга Дроздова уволилась из «Современника», в котором прослужила более 30 лет и сыграла больше 20 ролей, сообщил ее муж, актёр Дмитрий Певцов. 8 мая он написал в своем микроблоге: «Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо ВНЕШНИХ причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии».