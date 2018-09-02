NYT: Пострадавшие от «акустических атак» американские дипломаты на Кубе подверглись микроволновому облучению

СЕГОДНЯ 08:16 2018-09-02T08:16:02+03:00

По данным газеты The New York Times, целью атак могла быть заморозка процесса улучшения отношений между Вашингтоном и Гаваной

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Пострадавшие от «акустических атак» сотрудники посольства США на Кубе на самом деле подверглись воздействию не звуковых, а направленных микроволновых волн. К такому выводу все больше склоняются специалисты из Центра черепно-мозговой травмы в университете Пенсильвании.

Об этом газете The New York Times сообщил ведущий исследователь и директор центра Дуглас Смит, чья команда изучала состояние здоровья вернувшихся с Кубы американских дипломатов.

По итогам обследования был составлен доклад, в котором возможность облучения американцев микроволновыми волнами не упоминалась. Однако, по словам Смита, теперь специалисты считают это разумным объяснением симптомов, наблюдавшиеся у пострадавших.

Речь идет о потере слуха, головокружении, тошноте и звоне в ушах. По мнению Смита, это указывает на то, что дипломаты пострадали от повреждений головного мозга, вызванных воздействием некоего электромагнитного оружия, генерирующего микроволны.

С ним согласен нейрофизиолог Алан Фрей, в 1960-х годах открывший так называемый «эффект Фрея». Он заключается в том, что, воздействуя на человека, микроволновые волны способны «обмануть мозг» и вызвать ложные ощущения, в том числе звуковые галлюцинации.

Фрей считает, что за применением электромагнитного оружия против американских дипломатов может стоять часть кубинского руководства, которая ориентирована на Россию и не желает сближения Гаваны и Вашингтона.

«Я думаю, это вполне жизнеспособное объяснение», - заявил изданию 83-летний ученый.

Напомним, США утверждают, что с ноября 2016 года по август 2017 года как минимум 26 сотрудников американского посольства в Гаване пострадали от загадочного воздействия, которое в прессе назвали «акустической атакой». В сентябре 2017 года Вашингтон отозвал 60% персонала дипмиссии, а также потребовал сократить штат кубинского посольства на 15 человек.

Кроме того, ранее выяснилось, что «акустические атаки» преследуют американских дипломатов и в Китае.