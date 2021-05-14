«Найду донорскую яйцеклетку!»: 57-летняя певица Азиза выходит замуж за молодого и хочет ребенка

57-летняя Азиза и 40-летний Александро решили жить на две страны. Фото: канал «Россия»

57-летняя Азиза Мухамедова до сих пор окружена женихами. За свою долгую эстрадную жизнь она в погоне за карьерой ни разу не была официально замужем. И похоже теперь собралась в загс всерьез. Уже присмотрела ресторан и составила смету - свадьба обойдется в 15 миллионов рублей.

Звезда 90-х приняла предложение молодого итальянца Александро Лортэ – он моложе Азизы на 16 лет. В программе «Прямой эфир» сегодня вечером певица Азиза будет купаться в ванной с шампанским, которое не жалея льет ее красавец и расскажет свою историю любви. Лортэ наполовину итальянец, наполовину русский, родился в России, живет в Италии. Азиза хочет подать заявление в загс на день солнцестояния 21 июня. Предложение мужчина сделал накануне нового 2021-го года – он прилетел из Италии в Россию с мамой, чтобы провести праздник с Азизой. Весной прилетел еще раз – за ответом.

Азиза рассказала, как познакомилась с Александро: «Я открыла онлайн школу. Преподавала сольфеджио, вокал, эстрадное мастерство. Студенты от 20 лет и выше, обязательно, чтобы играли хотя бы на одном инструменте. Пошла запись – смотрю не только из Москвы, но и из Италии двое ребят». Так она и начала общаться с Александро: «Дала задание, он спел. Для меня главное, чтобы не фальшивил человек… Он не собирается петь! Не надо еще одного артиста в семье, одной хватит! Он поет только для меня. На моем дни рождении 10 апреля я попросила – он там спел». На этом же мероприятии Александро Лортэ услышал «да» на свое предложение руки и сердца. Этот момент покажут в «Прямом эфире». Жених Азизы пишет музыку, сочиняет стихи, пение для него – хобби. В Италии у него на двоих с братом рыбный ресторан. Жить молодые планирую на две страны.

Азиза сомневается: «Все хорошо, все мне нравится. Но разница в возрасте заставляет задуматься. Почему так поздно? Хотя бы лет на 10 раньше». При этом певица уверена, что у них будет ребенок – или возьмут из Дома малютки, или воспользуются донорской яйцеклеткой. Азиза откровенничает: «Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть родственницы, троюродные племянницы… Скажу так – яйцеклетку донорскую отдавайте, вы же хотели тетушке Азизе помочь. Донорскую яйцеклетку по нашему роду можно взять. Главное, чтобы его было продолжение – генофонд. Мы будем ребенка воспитывать». Александро говорит, что они хотят девочку. Азиза рассказала, как в молодые годы потеряла ребенка – был выкидыш.

Лортэ комплиментов не жалел в студии ток-шоу: «У Азизы очень красивая душа, доброе сердце. Красивая женщина. Поэтому я в нее влюбился».

Кстати, оказалось, что Лортэ – псевдоним, который придумала Азиза возлюбленному, у которого настоящая фамилия Соколов. Он готов подписать брачный контракт, чтобы все имущество, что было у каждого из супругов до свадьбы осталось только в их собственности. Посмотрим чем завершится эта история Азизы, которая получает предложение руки и сердца не в первый раз.