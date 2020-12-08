До Караченцова у певицы Азизы был тайный роман с Александром Абдуловым

Личная жизнь певицы Азиза похожа на любовный приключенческий роман Фото: Александр ГЛУЗ

Певица Азиза по праву по сей день носит звание роковой красавицы. У ее ног были самые знаменитые мужчины. В августе 2020 года восточная красавица обнародовала сенсационные подробности личной жизни. 56-летняя артистка заявила о том, что была любовницей Николая Караченцова. Более того, звезда 90-х заявила, что ради нее актер "Ленкома" собирался бросить жену Людмилу Поргину. А на днях стало известно о том, что у исполнительницы хита "Милый мой, твоя улыбка" был тайный роман с Александром Абдуловым.

Личная жизнь певицы Азиза похожа на любовный приключенческий роман. Пикантные подробности о бурных похождениях звезды Востока то и дело становятся достоянием общественности. Не устоял перед ее красотой и женатый Александр Абдулов.

Азиза рассказала, как соблазнила на тот момент мужа Ирины Алферовой. Певица и актер познакомились в одном из московских ресторанов. Азиза в то время пользовалась бешеным успехом. Ею восхищались все. Абдулов не смог устоять перед такой красотой. Обычный ужин завершился тайным романом.

"Александр присел к нам. Сразу заказал что-то выпить, позвал официантов, сказал накрыть стол. Он говорит: «Жалко, что у нас уже зима, фруктов нет. Я сам вырос на Востоке», - разоткровенничалась артистка в эфире программы "Основано на реальных событиях" на НТВ.

Они встречались при любой возможности. Звезда "Ленкома" дал своей новой пассии ласковое прозвище. "Он, знаете, так меня назвал странно - Хлопчонок, от слова «хлопок». У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил «Азизенок-хлопчонок»", - делилась сокровенным вокалистка.

Певица призналась, что ей льстили ухаживания самого популярного актера страны, которого она буквально свела с ума. Завтрак - с шампанским, ужин - в любимом ресторане, бурные ночи - в отеле с видом на Кремль. Азиза упивалась своим счастьем, а о жене любовника и думать забыла.

Впрочем, потом ей повстречался Николай Караченцов. Ради него Азиза оставила Абдулова. "У меня был роман с Колей Караченцовым. Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой", - поведала эффектная шатенка. Однако отношения любовники в итоге прервали. Виной всему стала мама Азизы. Родительница была категорически против связи дочери с женатым мужчиной. Когда женщина узнала о романе наследницы, то настрого запретила ей разрушать чужую семью.

Стоит отметить что в настоящее время Азиза приходит в себя после измены молодого возлюбленного. Артистка должна была выйти замуж за 45-летнего Давида Григоряна 26 сентября 2020 года. Звезда эстрады серьезно подготовилась к торжеству. На банкет на 600 персон уже было заказано 50 кг черной икры. Пиршество должно было пройти в загородной резиденции, и на него потратили несколько десятков миллионов рублей. А свадебное платье с 60 кг драгоценных камней было заказано за 11 миллионов. Но не судьба.