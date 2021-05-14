Представители Израиля и Палестины рассказали, возможно ли перемирие

Пылающий каждый день все более ярко конфликт между Израилем и Палестиной очередной раз напомнил миру, сколько узлов противоречий завязано на этом кусочке земли. Фото: REUTERS

Пылающий каждый день все более ярко конфликт между Израилем и Палестиной очередной раз напомнил миру, сколько узлов противоречий завязано на этом кусочке земли. У каждой стороны свой взгляд на ситуацию и свои убеждения, отступаться от которых, похоже, не готовы ни израильтяне, ни палестинцы.

Мы пригласили в эфир радио «Комсомольская правда» представителей обеих конфликтующих сторон и выслушали их доводы.

Кто виноват в нынешнем обострении противостояния?

Абдулла ИССА, помощник посла Палестины в РФ:

- Идет нарастающая агрессия со стороны Израиля, мы считаем, что Тель-Авив несет ответственность за новую эскалацию в регионе и на оккупированных территориях. Ближний Восток сейчас переживает сложный этап, и ему совсем не нужны новые обострения ситуации. Но наш регион не сможет жить в мире и безопасности, пока не будет найдено справедливое решение палестинского вопроса. Считаем, что международное сообщество должно играть серьезную роль, чтобы усилить давление на Израиль, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию и выполнил свои обязательства в отношении мирного процесса, а также резолюций ООН.

Ариэль БУЛЬШТЕЙН, советник главы Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР:

- Происходит очередной виток противостояния Израиля с террористами, которые угрожают нашей стране и пытаются претворить сейчас эти угрозы в жизнь, используя ракетное оружие. В течение последних 4 суток Израиль переживает практически непрерывные обстрелы городов и населенных пунктов. Террористы в этом отношении не скрывают своих намерений, они не пытаются даже стрелять по военным объектам, а стреляют напрямую по городам.

Абдулла Исса Фото: facebook.com

А как же мирные жители? Как можно избежать жертв с их стороны?

Абдулла ИССА:

- Согласны, что мирные люди не должны страдать, поэтому мировое сообщество должно надавить на Израиль, чтобы остановить эту агрессию. Все, что происходит — это ответ на агрессивную политику Израиля по отношению к Иерусалиму, к правам палестинского народа и его святыням. Это ответ на кровавую политику израильской государственной оккупации. На самом деле с каждой минутой жертв все больше и больше в особенности в секторе Газа, где против палестинцев ведется настоящая война. Израиль использует всю мощь армии против мирных граждан, десятки женщин и детей гибнут. Поэтому мы призываем, чтобы мировое сообщество, в особенности «квартет» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС), активно играли свою роль в сокращении жертв.

Ариэль БУЛЬШТЕЙН:

- Израиль перед тем, как нанести ответные удары по различным объектам, прежде всего, военным, в секторе Газа, всегда предупреждает гражданское население о будущем ударе, хотя знает, что это снижает эффективность атаки, так как с мирными жителями покидают объект и террористы тоже. Израильская армия - единственная армия в мире, которая применяет «двойное предупреждение» - сначала обзванивает по телефону жителей таких кварталов и домов, а непосредственно перед ударом использует светошумовые боеприпасы. Говоря о числе жертв, надо учитывать, что все террористы считают себя обычным гражданским населением, они ведь не носят формы. Десятки тысяч боевиков ХАМАС и палестинского «Исламского джихада» не носят формы, там нет армии, это террористы. Когда палестинская пропаганда пытается представить себя униженными и оскорбленными, их считают мирными жителями, так как официально там вообще нет военных. Параллельно террористы используют не только ракеты, но и противотанковые ракеты, чтобы стрелять по гражданским машинам, которые едут в населенные пункты рядом с границей. С учетом скромных размеров нашей страны, у нас нет приграничных полос или какой-то зоны, у нас люди живут буквально в 100 метрах от сектора Газа. Нам даже пришлось полностью прекратить движение железнодорожного транспорта в районах рядом с сектором Газа, так как террористы пытались обстреливать и поезда тоже.

Ариэль Бульштейн Фото: facebook.com

Смогут ли Палестина и Израиль сесть за стол переговоров?

Абдулла ИССА:

- Мы считаем, что «квартет», как механизм, одобренный Советом безопасности ООН, может играть важную роль в достижении справедливого решения Палестинского вопроса на основе принципа двух государств. Мы благодарны России за ее позицию. Россия является членом СБ ООН, членом «квартета» и дружественной страной, мы верим в ее позицию и считаем, что Москва может играть огромную роль в прекращении израильской агрессии и начале серьезной работы «квартета» для решения палестинского вопроса, чтобы палестинцы получили свои права, прежде всего создали свое государство с Восточным Иерусалимом.

Ариэль БУЛЬШТЕЙН:

- Напомню, что официальный основополагающий документ ХАМАС, говорит о том, что Еврейское государство должно быть уничтожено. Я не вижу никакой возможности компромисса с такой точкой зрения. Если бы ХАМАС перестал ставить подобного рода цели, перестал бы атаковать гражданские цели, тогда можно было бы говорить о чем угодно. Приведу пример. Нет симметрии между «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка – прим. ред.) и странами, которые ИГ атаковал, нет симметрии и между террористами ХАМАС и цивилизованным государством, каким является Израиль. Я считаю, что даже аморально проводить знак равенства между двумя этими сущностями, точно также как никому не приходило в голову вести переговоры с ИГ, эта группировка была почти полностью уничтожена цивилизованным миром.

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