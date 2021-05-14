Владимир Путин: Украину превращают в Анти-Россию

Президент отметил, что сейчас на Украине идет «совершенно очевидная зачистка политического поля» Фото: REUTERS

- Это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России. В какую-то Анти-Россию, - заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. - В площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать новости, требующие особого внимания для обеспечения безопасности России. И наши западные «партнёры" никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают.

Президент отметил, что сейчас на Украине идет «совершенно очевидная зачистка политического поля». Имелся ввиду, конечно, произошедший накануне домашний арест ведущего оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука.

- Закрываются общенациональные средства массовой информации. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики. Хотя многие, в том числе и лица из высшего руководства страны, активно работают много лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже. И ничего - это считается нормой. То есть решения явно направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех, кто выступает за мирное разрешение кризиса в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией.

При этом Путин напомнил, что годовой товарооборот России и Украины составляет 9,9 млрд. долларов. Очевидно, что многие организации и люди на Украине включены в торговлю между нашими странами, не только оппозиционеры.

- Всех, кто работает с Россией, будут привлекать к уголовной ответственности? - задал риторический вопрос Путин.

Напомним, 13 мая украинский суд отправил под домашний арест оппозиционного политика, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его подозревают в "государственной измене".

Правоохранительные органы Украины полагают, что Медведчук передал России данные геологической разведки у берегов Крыма. Кроме этого, он якобы разгласил гостайну. Еще одно обвинение: создание на Украине организации «Промiнь» («Луч»), которая помогает украинцам, направляющимся в Россию.