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Экономика
Эксклюзив kp.rukp.ru
14 мая 2021 17:50

«Не вернул деньги из офшоров — национализируем бизнес». Делягин — о борьбе с утечкой капиталов за границу

Известный экономист объяснил, как правительство намерено обуздать аппетиты олигархов
Владимир ПЕРЕКРЕСТВладимир ПЕРЕКРЕСТ
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Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти озаботились проблемой вывода капитала — проще говоря, тем, что наши крупные компании хранят свои деньги в офшорах. Так они уходят от налогов.

Это чуть ли не основной экономический вопрос, обсуждаемый в соцсетях. Особенно на фоне ужесточения налоговой политики в отношении граждан. Даже мизерные 4% для самозанятых люди либо не хотят платить, либо если вынуждены это делать, то платят со слезами и проклятиями. Основной аргумент — «Почему олигархи спокойно держат деньги в офшорах, и к ним не приходит никакая налоговая, а мы с наших двух копеек, которые получаем от сдачи квартиры, должны что-то платить?»

- Деньги — это кровь экономики. В России сейчас жесточайший денежный голод, и он усиливается тем, что как только кто-то начинает зарабатывать, он тут же старается вывести деньги за границу, - сказал kp.ru экономический обозреватель Радио «КП», научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Причин две. В офшорах значительно ниже налоги на прибыль: доли процента по сравнению с 20% в России. Кроме того, за границей деньги олигархов более защищены от политических и административных рисков.

По мнению экономиста, предпринимаемые властями меры не дают результата. Хранить деньги за границей по-прежнему экономически выгоднее. Наказания за это нет. Нет и ощутимых поощрений для тех, кто инвестирует средства в российскую экономику, а не складывает их на иностранных счетах.

- Если государство это разрешает, а по сути поощряет, то почему бы так себя и не вести? - не без иронии спрашивает Делягин. - Но по-хорошему весь бизнес из офшоров должен быть возвращен в Россию.

Есть у него и свой рецепт, как обеспечить капиталу явку с повинной.

- Кто не вернет свои капиталы под российскую юрисдикцию в течение полугода, у того бизнес должен быть национализирован, как бесхозное имущество - без какой-либо компенсации, - приговорил экономист. - Конечно, не все олигархи на это пойдут. Ну что ж — тех, кто не поймет, что это серьезно, придется наказать.

С технической точки зрения никаких сложностей для такого решения нет, считает наш собеседник, нужна лишь политическая воля. С этим, по его мнению, сложнее.

- Если наша экономика устроена так, чтобы служить олигархам, то как можно даже задумываться о том, чтобы ущемить их свободу выводить деньги из страны?! - говорит Делягин. - Я просто напомню, что водоизмещение флота всех личных судов, принадлежащих олигархам, этих яхт, превышает водоизмещение российского военно-морского флота.

Как власти борются с зарубежными счетами

Ранее премьер Михаил Мишустин, отчитываясь в Госдуме о работе кабинета министров, сообщил, что за 2019 год объемы дивидендов, которые вывели за рубеж российские компании, составили 4,4 трлн рублей. В пятерке лидеров — ТЭК, металлургия, банки, ритейл, логистика.

По словам премьера, ведется работа в рамках поручения президента об обложении налогом 15% дивидендов и процентов, переводимых на счета за рубежом. Такие изменения внесены в соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Будут изменены налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Нидерланды отказались, и на днях Госдума приняла закон о денонсации налогового соглашения с этой страной.

«Вот, собственно говоря, основной заслон к тому, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не выводили огромные объёмы дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции, а, соответственно, если есть такое желание вывести дивиденды — у нас все-таки свобода предпринимательства, — платили соответствующий налог, чтобы сума налогов на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемов дивидендов, которое они вывели», — сказал Мишустин депутатам.

Экономика: ДЕНЕЖКИ