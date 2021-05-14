Любовь Успенская согласилась отписать дом молодому артисту шоу «Три аккорда»

Александр Новиков и Любовь Успенская на съемках телешоу "Три аккорда". Фото: Максим ЛИ

Кольца и браслеты, шляпки и жакеты, а так же гоп-стоп и прочие жиганы-лимоны снова в эфире Первого канала. После очередного сезона детского «Голоса» и в преддверии шоу «Голос. 60+» зрителям, любящим музыку, не дадут заскучать. Да, музыку своеобразную, неформатную — блатная лирика, бамовская песня, городские романсы, шансон, киношлягеры — и все же музыку представит проект «Три аккорда».

Фото: Максим ЛИ

В шестом сезоне шоу примут участие хорошо известные зрителю канала по другим популярным шоу артисты: Жан Милимеров («Голос»), Аглая Шиловская («Голос», «Точь-в-точь»), Сергей Пенкин («Один в один»), Евгений Дятлов («Точь-в-точь»), Елена Максимова («Голос», «Точь-в-точь»), а также певец Александр Добронравов, актрисы Алика Смехова и Наталья Громушкина, актер Валерий Яременко и даже Елена Ваенга, заседавшая в жюри.

Арбитрами проекта стали традиционно Александр Розенбаум, Александр Новиков, Сергей Трофимов и Любовь Успенская. Кстати, в первом выпуске певица буквально шокировала всех присутствующих, пофантазировав на тему передачи личной недвижимости в дар одному из талантливых участников.

Фото: Максим ЛИ

— Смотрю и думаю, — призналась одному из молодых вокалистов Успенская. — Если б я была богатой бабой, он меня сейчас так зацепил, что я бы на него дом переписала.

Добродушно, но серьезно настроенный Александр Розенбаум с врачебной скрупулезностью проинструктировал участников вокальных соревнований о том, как будут выставляться оценки в шестом сезоне проекта.

Фото: Максим ЛИ

— Мы много повидали и многих прослушали, — констатировал артист. — И не начинающих артистов, а состоявшихся и талантливых. Но оценки буду ставить разные. Король – хорошая, человек спел отлично. Дама – удовлетворительно, с погрешностями. А если плохо, будет валет. Чтобы не удивлялись и не обижались на меня. Хочу, чтобы все было по справедливости.

«Три аккорда», Первый, пятница, 21.30