Построить свой дом - мечта многих россиян. Фото: Shutterstock

Большинство россиян — аж 70% - хотели бы жить в собственных домах. Туда бы с удовольствием переехала и половина нынешних жителей многоэтажек. Это данные официальных социологических опросов.

Хотеть-то хотят. Особенно под влиянием пандемии. Но чаще, помечтав, покупают квартиры в «нерезиновых» городах.

И вроде бы земли в России предостаточно, в том числе в чудных экологически чистых местах. И власти индивидуальное строительство постоянно обещают всячески поддерживать.

А собственный дом по-прежнему — это сплошная головная боль.

Почему и что делать? «КП» послушала разные версии.

ВЕРСИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ: БУДЕТ ВАМ ИПОТЕКА

О том, что надо развивать и упрощать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), все больше говорится с самых высоких трибун. В каждом обращении Президента к Федеральному собранию, включая последнее. Правительство в ответ разработало и еще разрабатывает ряд программ.

Как и в случае с квартирами, развивать прежде всего предполагается ипотеку. Пока, правда, льготные кредиты (6,1% годовых, 20% - первоначальный взнос) на строительство индивидуального дома выдает лишь одно финансовое заведение — государственный Банк ДОМ.рф. В экспериментальном порядке. С конца апреля на дома распространили «Семейную ипотеку» - для тех, у кого двое детей и больше. Еще уже пару лет есть «Сельская ипотека» - под 3% на строительство или покупку благоустроенного дома в сельской местности, но там куча дополнительных условий.

В сравнении с возможностями по ипотеке на квартиру в новостройке — не густо. Главный затык с «ипотекой на дома» хорошо известен — банки не воспринимают их как предмет залога. То же и с землей. Ну не понимают банкиры, как в нашей стране оценивать такую недвижимость и сколько денег под нее реально можно дать — рынок слишком плохо развит, много юридических и финансовых засад. С многоэтажками все гораздо понятнее.

-У нас есть задача расширить применение типовых стандартизированных проектов ИЖС, - рассказывал в конце апреля на круглом столе по развитию ИЖС замглавы Минстроя Никита Стасишин. - Это нужно, чтобы банкам, гражданам и подрядным организациям было проще оценивать объем необходимых денежных средств, а банком было проще брать на этапе стройки в залог земельный участок с инфраструктурой и понимать, сколько денег нужно для того, чтобы этот дом был построен и потом мог стать ликвидным (то есть его реально было бы кому-то продать — ред.).

Кроме того, власти мечтают о комплексном характере малоэтажной застройки. Чтобы вместо народного шанхая возводить традиционные микрорайоны со всем тем же наполнением, как и в случае с многоэтажками. А гражданин приобретает там себе строящийся домик по той же схеме, как если бы покупал квартиру, - через счета эскроу и со всеми гарантиями, которые полагаются дольщикам в многоэтажках. Пока речь идет о пилотных проектах. Первый будет в Иркутской области.

Как и в случае с квартирами, развивать прежде всего предполагается ипотеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВЕРСИЯ НАРОДНАЯ: ДОРОГУ ХОТЯ БЫ ПРОВЕДИТЕ

Ксения, Татарстан, строятся с мужем в пригороде Казани:

«Пятый год живем в уже построенной бане, рядом возводим каркасный дом. В деле обычные средние зарплаты приволжского региона. Поэтому работы продвигаются медленно. В позапрошлом году сделали крышу, в прошлом — вставили окна. Не пугайтесь, баня у нас благоустроенная, просто маленькая. Но, по нам, лучше это, чем студия в ипотеку той же площади.

А для нормальной жизни в своем доме нам прежде всего нужна дорога. За остальным по хорошей дороге можно и съездить. Но сейчас ездим по кочкам и грязи, все перемазанные, как после работы в поле. Да еще по диким пробкам. В пригородах мало выездов, они блокируются по принципу бутылочного горлышка утром и вечером. Люди, кому надо отвезти детей в школу, встают в 5 утра. Некоторые по дороге в пробках и уроки учат.

Дмитрий, Подмосковье, строится в поселке на Новой Риге:

«Уже с полгода подключаюсь к газу. Тут новую программу обещают - газ к границам участка подводить. Так у меня труба уже на участке, надо лишь подключить к ней дом. Волынят — с сентября. То готовят договор, то проект, то нет бригад, чтобы копать.

Теперь про электричество. К дому подведено 5кВт. Ну куда это? А за еще 10 кВт с меня требуют около миллиона. Коммуникации оформлены на компанию, которая продает в поселке участки. И она вытрясает деньги с собственников домов — то за это доплати, то за то. По мне, надо в первую очередь на законодательном уровне решить вопрос с коммуникациями. Потому что все либо долго, либо дорого — и бороться с этим нереально».

Руслан, Подмосковье, возводит жилой дом в дачном поселке, собирается туда переезжать насовсем:

«У нас в поселке много пустующих участков. Люди купили землю еще несколько лет назад в чистом поле задешево — а построиться у них теперь нет денег. Мне кажется, нужна какая-то очень простая ипотечная программа для таких случаев. Чтобы если есть участок, люди могли что-то там построить не через 10 лет».

А для нормальной жизни в своем доме нам прежде всего нужна дорога. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Три главных причины, по которым буксует индивидуальное жилищное строительство

1. Все хотят строиться там, где земли нет

-Проблемы развития ИЖС - не только в финансировании строительства, хотя это и важный вопрос. Из-за неравномерного развития регионов основной спрос на дома сконцентрирован там же, где и на квартиры, - в нескольких регионах, - утверждает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Но вблизи Москвы и Санкт-Петербурга свободной земли не так много, и она дорогая.

Это подтверждает и официальная статистика, которую приводит Минстрой. Больше 40% построенных в 2020 году индивидуальных домов — всего в 10 регионах: Московская область, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Липецкая, Белгородская, Самарская области.

2. Частная застройка — лишь формально населенный пункт

Главная проблема «своего дома на своей земле» — трудности c привычными городскими благами цивилизации. Вроде бы формально обо всем этим должны заботиться местные власти, независимо от этажности новых домов. Но большую часть забот о коммуникациях и инфраструктуре для жителей многоэтажек спихивают на застройщиков. С частными домами - все сложнее.

-На сегодня ИЖС - лишь запись о виде разрешенного использования земли в свидетельстве о собственности. Муниципалитеты, к сожалению, всячески уклоняются от того, чтобы содержать и обслуживать эти территории, - объясняет генеральный директор группы компаний «Максимум Лайф Девелопмент» (управляет загородными поселками) Игорь Карцев. - Среди причин – в большинстве случаев у них на это нет средств.

3. У людей нет денег строиться «правильно»

Так уж исторически сложилось, что дома в нашей стране большинство граждан строит так называемым хозспособом. Это когда без всяких там подрядов и застройщиков, а как подешевле — с помощью заезжих шабашников либо вообще собственными силами.

Ни одна из мер по поддержке ИЖС, включая «Сельскую ипотеку», на такое народное творчество не рассчитана.

- Для граждан, которые хотят строиться сами, нужно отдельное ипотечное меню, - считает вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз. - Мы предложили два варианта банкам: строительство ИЖС под гарантии регионального оператора (то есть фактически под госгарантии — прим. Ред.) и с выдачей вначале потребительского кредита и последующей его конвертации в ипотечный заём после регистрации построенного индивидуального дома.