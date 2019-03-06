«Пусть просто понервничают!»: пранкеры узнали, что Америка не будет нападать на Венесуэлу

На фоне угрозы американского гуманитарного конвоя, собиравшегося ранее прорваться в Венесуэлу и возвращения в страну самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) решили выяснить истинные намерения Штатов. От имени президента Швейцарии Уэли Маурера они в течение двух недель общались со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. Начали со счетов нефтяных компаний Боливарианской республики и частных лиц якобы из окружения президента Николаса Мадуро в швейцарских банках, а закончили раскрытием военных карт Дональда Трампа.

Публикуем наиболее важные фрагменты из предоставленной пранкерами расшифровки:

ВСЕ АКТИВЫ ЗАМОРОЗИТЬ

- На этих счетах очень большие суммы. Они хранят свои деньги в нескольких крупных банках нашей страны. Например, в банке «Лимпопо». Часть денег пришла из России, другая - на основании контрактов на добычу нефти. Все чисто, но я не знаю, что с этим делать. Как нам следует поступить в этом случае? - спрашивает «Маурер».

- Все активы следует заморозить. Это необходимо, чтобы активы никуда не исчезли, - настаивал Абрамс.

- Я разделяю ваше мнение, но у нас должны быть на то серьезные основания.

- Если я не ошибаюсь, 24 страны из 28 стран-членов ЕС признали Гуайдо законным президентом Венесуэлы. Мне неизвестно, какие действия предприняло правительство Швейцарии в этом отношении, но с нашей точки зрения и с точки зрения 50 других государств, режим Мадуро на данный момент не является легитимным и не имеет права распоряжаться этими активами и переводить их в другие банки. Кроме того, есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск со стороны будущего законного правительства Венесуэлы в связи с тем, что такой банк допустил по сути разворовывание данных активов, - раскрыл карты американец.

Пранкеры в течение двух недель общались со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом АбрамсомФото: REUTERS

САНКЦИИ ДЛЯ СОБЧАК И ФЕЙГИНА

Далее Абрамс сам позвонил «Мауреру» и с удовлетворением узнал о блокировке.

- Я могу отправить вам перечень лиц, чьи счета мы заблокировали и заморозили. То есть мы можем опубликовать их имена, - отчитался «президент Швейцарии».

- Это поистине очень ценная помощь для Гуайдо, - отметил визави.

- Я говорил с ним. Он мне симпатичен. Он хороший парень и делает правильные вещи, но я думаю, что он еще слишком молод.

- Да.

- У него не так много опыта, как у нас с вами.

- Это правда. Ему 35 лет.

- Этому человеку нужны рекомендации и советы по поводу того, как лучше поступить. Надеюсь, вы сможете ему в этом помочь.

- Да, помимо прочего, что мы им рекомендуем, и пока они прислушиваются к нашим советам, это заморозить счета, например, здесь, в США, - заключил Абрамс.

После этого жертва пранкеров отправила им американский санкционный список, в котором более сотни граждан Венесуэлы, в том числе членов правительства. А в ответ Вован и Лексус прислали свой. В шутовской лист были вписаны и «любимая» ими Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой, и их давние противники - адвокат Марк Фейгин с писателем Дмитрием Быковым. Мелькали в нем и компании с сомнительными названиями типа Sukahyan.

ВТОРЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Ну, и самое главное: между делом Вован и Лексус спросили и о военных замыслах команды Трампа.

- Я хотел спросить вас про возможность оказания военной помощи президенту Гуайдо, - поинтересовался «Маурер».

- Мы этого делать не будем, - обрадовал Абрамс.

- Думаю, это правильное решение.

- Если только силы режима не пойдут на какую-то сумасшедшую выходку, например, вооруженное нападение на посольство США... Однако, по нашим данным, представители режима и вооруженных сил страны на самом деле обеспокоены по поводу вторжения США. И мы считаем, что будет полезно сделать так, чтобы они продолжали испытывать такое чувство беспокойства. Вот почему, помимо прочего, мы не будем заявлять об этом публично: мол, нет-нет, этого никогда не произойдет. Когда я провожу конфиденциальные брифинги для членов Конгресса, именно это я им и говорю. Мы не пытаемся заставить вас и Конгресс нервничать. Мы пытаемся заставить нервничать вооруженные силы Венесуэлы, и мы считаем, что это было бы тактической ошибкой давать им безмерные гарантии того, что вооруженных сил США там никогда не будет. Но мы занимаемся совсем другим. А занимаемся мы тем, что вы видите. Финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое давление.

- И мы можем оказать вам в этом содействие, если вам понадобится наша помощь. Как минимум, мы можем помочь вам частными военными компаниями. Они зарегистрированы в Швейцарии. Если у вас возникнет такая необходимость, знайте, что у нас есть такие ЧВК, - завершили тему пранкеры.

РЕАКЦИЯ

- Отчаянные нападки на Венесуэлу вынуждают чиновников Трампа, его органы пропаганды и американских марионеток в Венесуэле подхватывать любую ложь, которую они встречают, - написал в Твитере постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада и запостил испаноязычную версию громкого пранка.

А вот главный любитель Твиттера в Америке - Дональд Трамп - пока молчит.

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