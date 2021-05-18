Почему Егор Лигачев прожил 100 лет

Несколько лет Kbufxtd фактически был вторым человеком в Советском Союзе после генсека Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Все 17 брежневских лет Лигачев руководил Томской областью. После смерти Леонида Ильича новый генсек Андропов забрал его в Москву, поставил на важнейший организационно-партийный отдел ЦК. Перетряхивать партийные кадры. В короткий срок в СССР сменилось 20% секретарей обкомов, 22% членов Совета Министров, значительное число высшего руководства аппарата ЦК КПСС. Но тут Андропов умер…

После скорой смерти следующего генсека, престарелого Черненко, «кадровик» Лигачев помог Михаилу Горбачеву стать Генеральным секретарем. Они тогда приятельствовали. Даже поселились в одном доме на Воробьевых горах. Вместе начинали перестройку. Несколько лет томич фактически был вторым человеком в Советском Союзе после генсека. Но в конце перестройки пути Михаила Сергеевича и Егора Кузьмича разошлись.

«ЕДИНСТВЕННОЕ ХОББИ – РАБОТА!»

В чем феномен долгожительства Лигачева?

Популярная версия: он из кержаков, чалдонов, то есть, сибирский старовер. Народ этот был крепким, семижильным, на дух не переносившим табачище и винное зелье. Отсюда, мол, и сто лет пламенного коммуниста. Короче, гены…

На самом деле к староверам Егор Кузьмич отношения не имел, хотя родился в 1920 году в томской деревне Дубинкино. Мать – православная. И сына крестила. Младенца по святцам назвали Егором в честь мученика Георгия Победоносца. Егор – российский вариант имени святого, чьи именины отмечаются 23 ноября. А Лигачев появился на свет 29 ноября. Мать – с Могилевщины. Прожила 80 лет. Отец – с Орловщины. Коммунист. Умер в 53 года. Старший брат Дмитрий скончался от ран в госпитале летом 45-го, похоронен в Потсдаме. Ему было 27.

Так что, видимо, секрет не в генах.

- Действительно, долгожителей в роду не было,- говорит доктор физико-математических наук Александр Лигачев. – Когда мои друзья, ученые, спрашивали у отца, почему тот так долго живет, он разводил пуками. Мол, сам не понимаю.

- Может, диета была особенная?

- Диет он никогда не придерживался. В еде был неприхотлив. Не гурман. Когда умерла мать, а позже – моя жена, мне пришлось в семье стать поваром. Сам представляешь холостяцкую готовку. Омлет, каши… Он все съедал с удовольствием. Только гречневую кашу почему-то не любил. И на клубнику табу. Аллергия на нее была. Но лишнего веса не имел.

- Егор Кузьмич действительно никогда не пил, не курил, хотя старовером не был?

- Не курил никогда. Запаха табака не переносил. И в машине, кабинете при нем не курили. А с алкоголем… как бы это помягче сказать?

- Говорите, Александр Егорович!

- Не злоупотреблял. В мае 88-го в Москву прилетал Рейган. Отца с матерью пригласили на прием в американское посольство. Он выпил там бокал вина. И дома, когда к нам в гости академики приходили, за оживленными разговорами мог выпить в несколько приемов 50 грамм коньяка или немного вина. Но такое позволял 3-4 раза в год. Не чаще.

- Считай по-нашему, вообще не пил. А с другими напитками как?

- Любил хороший чай. Сам заваривал. Когда давление стало пониженным, перешел на кофе.

- Режим дня?

- Какой режим у партийного работника? Утром уходил на работу, возвращался в 9 вечера обычно. Или позже. По выходным работал дома с документами. При Сталине отец возглавлял Новосибирский обком комсомола. Мать вспоминала, ему приходилось ночами трудиться, подстраиваться под режим вождя. А днем спал.

- Отпуск-то хоть был?

- Был. Обычно отдыхал в подмосковных санаториях. На море не ездил.

- Баня? Любимое место встреч партработников и чиновников вообще.

- Нет, баню не любил.

- В свободное время чем занимался?

- Много читал. Классику, партийную литературу. Любил Гумилева. У нас большая библиотека дома. Еще любил театр. К нему его приобщила моя мать еще в конце 40-х годов в Новосибирске.

-Хобби? Охота, рыбалка?

- 95-летие мы отмечали на кухне в узком семейном кругу. Он поднял стопку: «Единственное, что я умею – работать. Никакого хобби, огорода…»

- Характер?

- Оптимист. Боец. Жизнь-то была не сахар. В том же Новосибирске в 1949 г старшие товарищи обвинили первого секретаря обкома комсомола в троцкизме, сняли с работы.

В президиуме ХХVII съезда КПСС. В первом ряду (слева направо) Николай Рыжков, Егор Лигачев и Михаил Горбачев. Фото: фотохроника ТАСС.

- И в чем он провинился?

- Хотел создать сквозные молодежные бригады, чтоб парни побольше зарабатывали. В этом узрели мелкобуржуазность, троцкизм. Долго был без работы. Но поднялся. А какие битвы, интриги были в Политбюро на закате перестройки?! Я-то знаю детали, имена. Каких нервов стоило нашей семье обвинения Лигачева в коррупции следователями Гдляном и Ивановым.

- Но это же не подтвердилось.

- Отец писал письма Генсеку, призывал собрать чрезвычайный пленум ЦК, чтоб остановить надвигающийся развал Советского Союза. Они опубликованы. За это летом 90-го Горбачев выбросил отца из Политбюро, ЦК. Лигачев стал врагом перестройки. Помню, он пришел домой с того заседания. Мы сидели на кухне, пили чай с длинным батоном за 22 копейки. Я переживал, что его инсульт хватит. «Как ты?» – спрашиваю. – «Нормально».

Мать грустно шутила: «Я была дочерью «врага народа». Не думала, что стану женой «врага перестройки». Ее отца, комдива Ивана Зиновьева, расстреляли в 38-м по ложному доносу как шпиона нескольких западных разведок. Позже реабилитировали.

Отец выдержал те удары. Мать - не смогла. Получила онкологию, долго болела. Умерла в 97-м. Отец, однолюб, после не женился, жил с нами.

- Помню, десять лет назад общался с Егором Кузьмичем. Он встретил меня у метро. Когда поднимались по Воробьевым горам, я поверить не мог, что ему уже 90. Так бодро шагал! Еще больше удивил после трехчасовой нашей беседы. Поупражнялся на шведской стенке, покрутил педали велотренажера. Да так энергично, что я закричал: «Хватит!» Потом собрался провожать журналиста до метро. Я отказывался, мол, уже дорогу знаю. Не хотелось, чтоб вновь спускался и поднимался по горам. Он не послушал, проводил. Мол, железный закон – час прогулки каждый день.

- Да, ходил ежедневно. По утрам зарядку делал. До 90 лет зимой на лыжах много катался.

- Когда начались проблемы со здоровьем?

- В 92 года. Я заметил, что отец несколько раз останавливается отдохнуть, пока поднимается от метро на Воробьевых горах до дома. Врачи сказали - нужна срочная операция на сердце. Иначе жить полгода, не больше.

- И он согласился? В таком возрасте?

- Согласился. Знаете, у него никогда не было бзика, помешательства на здоровье. Но диспансеризацию проходил каждый год.

- Так партия тогда велела своим руководящим работникам по предложению главного кремлевского врача академика Евгения Чазова!

- Отец всегда выполнял рекомендации, предписания врачей. И кремлевских в Москве, и простых томских, когда там работал. В 85 лет, когда зрение стало падать, доктора рекомендовали заменить хрусталики. Заменил.

- Как прошла операция на сердце?

- Успешно. Ренат Акчурин поставил два стента, шесть шунтов. Отец вновь стал ходить на прогулки, хотя про шведскую стенку, разумеется, пришлось забыть. Инсультов, инфарктов не было.

Беда случилась в 98 лет. Он поскользнулся в ванне, сломал ногу.

- Ванна – опасное место!

- Я всегда предлагал ему помочь подняться из ванны, но он отказывался: «Я сам!» Пришлось долго лежать в больнице с переломом¸ потом дома. В 99 – новая беда. Пневмония. Опять больница. Столетие отметили дома. 5 апреля вновь пневмония, «Скорая», реанимация. 7 мая отец умер. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Вот и Ельцину Егор Кузьмич прямо сказал в глаза с трибуны партконференции: «Борис, ты не прав!» Фото: фотохроника ТАСС.

АВТОРИТЕТНО

ТРИ ИСТОЧНИКА, ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ ДОЛГОЛЕТИЯ КОММУНИСТА

Так и не удалось мне выведать секреты столетия ветерана у его сына-профессора. Пришлось обратиться к известному гериатру, геронтологу Валерию Новоселову. У него только что вышла новая книга «Азбука долгожителя».

- Генам, на мой взгляд, придают слишком большое значение. Главное, все-таки, образ жизни человека. Я бы выделил три основных фактора, способствовавших столь долгим годам Егора Кузьмича.

1. Высокая двигательная активность. Она положительно воздействует на весь организм. Видите, сломал ногу Лигачев, перестал ходить, вскоре возникли застойные явления в легких. Это слабое место пожилых людей. И умер он от двусторонней пневмонии. А не случись перелома, продолжай Егор Кузьмич прогулки, другие физические упражнения, он, я уверен, прожил бы еще. Своим пациентам я всегда советую больше двигаться.

2. Диспансеризация, выполнение рекомендаций врачей.

Это важно, особенно для мужчин, которые из-за безалаберности, либо страха подчас идут в больницу, когда болезнь уже запущена и медицина бессильна. Не побоялся же Лигачев в 92 года делать операцию на сердце! Я написал документальную книгу «Смерть Ленина». Вождя лечили лучшие специалисты Германии и России. Если бы Ильич слушал их советы, то не умер бы в 53 года. Сталин, известно, не доверял докторам. При нем пошло выражение «врачи-вредители». Судя по воспоминаниям главного кремлевского врача Евгения Чазова, Брежнев и Ельцин тоже были «трудными пациентами». Потому и не стали долгожителями.

3. Цель в жизни. Лигачев, по его словам, строил социализм, служил советскому народу. Не будем сейчас обсуждать, правильная эта цель или нет, я говорю с точки зрения медицины. Была цель, смысл жизни, удовлетворение от работы. Из Политбюро Горбачев убрал его незадолго до 70-летия. На пенсию мужчины тогда уходили в 60. Он мог бы спокойно копаться на грядках, ловить карасей на пруду. Нет, продолжал работу. В начале века стал старейшим депутатом Госдумы от родной Томской области. До 2013 года был активным членом ЦК КПРФ. Писал книги, статьи, встречался с людьми, отстаивал идеи социализма. Как сам говорил, жизнь прошла не напрасно. И хотя жизнь его не раз била, оставался оптимистом. Что важно, не держал камень за пазухой.

- Виталий Коротич, главный редактор перестроечного «Огонька», идейный противник Егора Кузьмича, признавал: «В характере Лигачёва не было подлости, он говорил, что думал».

- Вот и Ельцину прямо сказал в глаза с трибуны партконференции: «Борис, ты не прав!»

- Лигачев никогда не курил, фактически не пил.

- Курение однозначно вредит здоровью. Что касается алкоголя, среди врачей разнонаправленные мнения об умеренном его употреблении. Я полагаю, у Лигачева была высокая стрессоустойчивость. Ему не требовался алкоголь для снятия напряжения. Либо он снимал стресс другими способами. Мне видится, что когда человек не лжет, себе в том числе, и живет в согласии со своими принципами, это лучший путь в долголетие.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»: КРЕМЛЕВСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ

( Умершие члены Политбюро)

1. Егор Лигачев – 100 лет.

2. Лазарь Каганович – 97.

3. Вячеслав Молотов – 96.

4. Михаил Соломенцев – 94.

5. Елена Стасова – 93.

6. Николай Тихонов – 92.

7.Нуритдин Мухитдинов – 90.

(101 год прожил министр обороны СССР, маршал Сергей Соколов. Но он был кандидатом в члены Политбюро.)

КТО ПОБЬЕТ РЕКОРД ЛИГАЧЕВА?

(Ныне живущие члены Политбюро)

1. Ефрем Соколов – 95 лет.

2. Николай Слюньков – 92.

3. Вадим Медведев – 92.

4. Николай Рыжков – 91.

5. Михаил Горбачев – 90.