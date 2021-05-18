Кто против Манижи: Главные фавориты «Евровидения»

У Манижи есть и весьма солидные сторонники. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

18 мая на сцене Ahoy Arena в Роттердаме прозвучит песня Russian Woman, которая или выведет Манижу в финал, или, что маловероятно, осчастливит тех, кто мечтает, чтобы певица провалилась.

«ТЫ КРУТАЯ, ТЫ ПОБЕДИШЬ!»

8 марта в результате СМС-голосования в прямом эфире Первого канала страна выбрала Манижу представлять Россию на «Евровидении» - карнавальном шоу, воспринимать всерьез которое можно только при очень большой любви к экспериментальной музыке.

Выбрали и выбрали.

Но нет: ни с того ни с сего против 29-летней певицы вдруг восстали полчища диванных воинов, запретивших артистке петь под российским флагом. Комментариями в интернете дело не ограничилось: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала клип бредом, где смешались кони и люди, лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел композицию Russian Woman унижающей достоинство русских женщин, а издание «Ветеранские вести» подало заявление в СК РФ, чтобы там проверили текст песни на предмет разжигания межнациональной розни, - и проверка началась.

Назло всем Манижа все-таки добралась до Роттердама, где и споет песню Russian Woman в костюме чайной бабы. Прямо на сцене Манижа буквально покажет, как надо избавляться от стереотипов и внутренних рамок, мешающих жить, и выберется из громоздкого, сковывающего движения наряда.

Манижа долго сражалась с «доброжелателями», терроризировавшими ее в соцсетях. Теперь ей предстоит битва посерьезнее, ведь ее противники - амбициозные коллеги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята, - обратилась Манижа на последней перед полуфиналом пресс-конференции к тем, кто проклинает ее с утра до вечера. - Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие. И если вы хотите измениться, вы должны понимать плохие стороны. И я желаю вам, ребята: пожалуйста, изучите себя и поймите - это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то.

Разумеется, у Манижи есть и сторонники, и тоже весьма солидные. Алла Борисовна Пугачева хвалила певицу за смелость и пожелала ей идти только вперед, не слушая никого.

Филипп Киркоров вторит экс-супруге: «Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне - выступать, когда тебя дома не поддерживают, а, наоборот, ждут провала. Не дождутся! Я уверен, что Манижа выступит хорошо!»

Ну и Нетта Барзилай, пышнотелая победительница «Евровидения-2019» из Израиля, тоже поддержала представительницу России в трудную минуту.

- Манижа, у тебя крутая песня! - обратилась к коллеге через Инстаграм артистка. - Ты крутая, ты победишь. Черт возьми, да!

ЖЕНОПОДОБНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ И НОВАЯ ПИАФ

Солист римской группы Maneskin очень смело подходит к выбору нарядов. Интересно, как бы отнеслись к такому рок-герою где-нибудь в итальянской глубинке? Фото: Andres PUTTING/EBU

Согласны ли с прогнозом Нетты букмекеры? Поначалу они прогнозировали победу представляющей Мальту певице Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse.

Но, чем ближе старт конкурса, тем больше неожиданных поворотов. Теперь согласно букмекерским раскладкам в лидерах француженка Барбара Прави, и имиджем, и голосом, и даже мелодией конкурсной песни напоминающая Эдит Пиаф: композиция Voila явно отсылает к шлягеру Padam, Padam.

Вероятно, на решение аналитиков повлияли репетиции, которые артисты провели на сцене в Роттердаме. И теперь на победу Франции дают коэффициент 3,5 (цифра, на которую умножается денежная ставка в случае победы). Второе место отводят итальянской рок-группе Mаneskin и ее песне Zitti E Buoni (коэффициент 4,5) - солист этой команды весьма далек от образа брутального рокера.

Мальту выводят уже на третье место (5. Манижу оценивают коэффициентом 41, что значит без шансов. Если она выиграет, букмекеры разорятся с таким коэффициентом, но они деньги считать умеют и, получается, в успех нашей певицы не верят.

Представительнице Мальты Дестини Чукуньере букмекеры пророчат третье место. Фото: YouTube

Француженку Барбару Прави называют наследницей Эдит Пиаф - разумеется, после таких сравнений надо думать только о победе. Фото: Andres PUTTING/EBU

КОВИД НЕ СПИТ

Без Польши, Исландии и Австралии

Продолжает ли пандемия мешать конкурсу, который, напомним, год назад вообще не состоялся? Увы, да: не смогли приехать в Роттердам представительница Австралии (страна с недавних пор участвует в европейском конкурсе), а еще конкурсанты из Польши и Исландии, у которых ПЦР-тесты на коронавирус оказались положительными. Артистов из Румынии и Мальты , живших в одном отеле с заразившимися, отправили на самоизоляцию. Пока только они пропустили церемонию открытия «Евровидения». Об отмене живого выступления румынских и мальтийских артистов в первом полуфинале пока ничего не сообщается.

Согласно правилам, установленным Королевством Нидерланды, национальные делегации должны соблюдать строгие протоколы и находиться отдельно от аудитории, проходя тестирование на ковид каждые 48 часов. Оргкомитет «Евровидения» допустит к генеральным репетициям, двум полуфиналам (18 и 20 мая) и финалу (22 мая) живых зрителей - арену Ahoy разрешено заполнить на 20%, то есть на 3500 человек.

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