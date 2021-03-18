СК проверит песню Манижи «Russian Woman» для Евровидения. Фото: Максим ЛИ

Российский Следственный комитет получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни «Russian Woman», с которой певица Манижа выступит на Евровидение в этом году. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила официальный представитель правоохранительного органа Светлана Петренко.

- В СК России поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Данное обращение следователи рассмотрят в установленном законодательством порядке, - цитирует ее слова издание РИА Новости.

С просьбой проверить песню обратилась к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину редакция издания «Ветеранские вести». Ее представители посчитали сценический номер Манижи в песне «Russian Woman» оскорбляющим достоинство русских женщин, а также нарушающим русское национальное согласие.

Манижа – российская певица родом из Таджикистана. Ее победа в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2021 года вызвала большой резонанс: многие поспешили раскритиковать исполнительницу за «антироссийские» ценности и «неправильное» происхождение.

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