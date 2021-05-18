Не любили мэтры, но любил народ: умерла автор детективов Екатерина Вильмонт

Читатели полюбили ее добрые и светлые книги. Они успокаивали, отвлекали от сложных ситуаций. Появился даже термин "вильмонтотерапия" Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

16 мая умерла писательница Екатерина Вильмонт. Та самая легендарная писательница всех школьных библиотек, автор детских детективов, выходившх в серии "Черный котенок". Вильмонт писала детективы для взрослых. Ее литературным дебютом стал роман «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Лирическая проза Вильмонт не раз экранизировалась — например, в 2006 году вышел сериал «Три полуграции» с участием Федора Бондарчука и Юрия Стоянова. Последний роман Вильмонт «Птицы его жизни» был опубликован в 2020 году.

Буквально на днях писательница отпраздновала свое 75-летие.

Это все, что надо знать о наших читателях

Над популярной массовой литературой в писательских кругах принято глумиться и снобничать. В литературной тусовке Вильмонт не числилась, а мэтры упоминали ее в качестве курьеза. Вспоминаю пост одного толстожурнального дяденьки по мотивам его путешествия на книжную ярмарку на Красной площади.

Вот, мол пришел на ярмарку, увидел, что куча народу в палатке Вильмонт и никого в палатке условного Кушнера. Вывод: это все, что нужно знать о нашем народе.

Притом, как-то забывали добавить, что если народ собирается, значит, человеку есть, что сказать. А Екатерине Николаевне, безусловно, было.

Вильмонт родилась в интеллигентной семье переводчиков. Как говорил близкий друг семьи, поэт Олег Чухонцев, "В вашем доме, куда ни плюнь - попадешь в писателя". Ее отец, Николай Вильям-Вильмонт, был германистом. Мать, Наталия Ман, переводила с трех языков. Одной из самых известных ее работ был перевод многотомных "Будденброкков" Томаса Манна. Именно мать уговорила дочь стать переводчиком, когда зашел разговор о выборе профессии.

- Моя работа дала мне свободу в сложные времена, - говорила она, - я переводила "Будденброкков" и жить становилось легче.

Так Екатерина Николаевна сама стала переводчицей с немецкого. Проработала до 49 лет, а в девяностые, когда навалилась бедность, кто-то из друзей предложил заняться писанием книг.

"Жила бы ты, Катя, на Западе - давно бы премию получила"

Читатели полюбили ее добрые и светлые книги. Они успокаивали, отвлекали от сложных ситуаций. Появился даже термин "вильмонтотерапия", как говорили некоторые психологи,порой они рекомендовали романы Екатерины Николаевны для успокоения своих клиентов.

Все это можно списать на плохой читательский вкус и сделать вывод "это все, что нужно знать о наших читателях", но такой вывод разваливается, если знать, что автор презираемого чтива - вообще-то образованнейший человек. А американские литературоведы, более искушенные в изучении массовой литературы, давно доказали, что любовь к массовой литературе происходит не от невежества. Мы любим детективы потой же причине, по какой любим сказки: в повторяющихся от одного произведения к другому драматических перипетиях читатели получают удовлетворение и отдых от информационного давления общества.

Одним словом, чем сильнее давление, тем нужнее книги вроде книг Вильмонт. Ничего стыдного в этом нет и, как справедливо замечали друзья Екатерины, "жила бы ты, Катя, на Западе, давно бы получила какую-нибудь литературную премию".

Но Екатерина Николаевна не была тщеславна.

Она нечасто давала интервью, но была прекрасной собеседницей и изумительно общалась с читателями, среди которых попадались люди всех категорий: от алкоголички до епископа.

Из потрясающего, рассказанного Вильмонт, запомнилось, что ее отец имел шотландские корни. В него была влюблена Марина Цветаева.

О Марине Цветаевой

Они познакомились с Цветаевой вскоре после того как Марина Ивановна вернулась из эмиграции. Ею занимался Пастернак, потом утомился и подключил к помощи своего друга Николая.

Учитывая, что Вильмонт был молодым и красивым, а Марина Ивановна всегда отличалась любвеобильностью, неудивительно, что у нее возникли симпатии. Правда, без взаимности.

- Что Марина Ивановна очень бедна - было очевидно, - вспоминала Вильмонт. - Моя мама как-то шла с ней по улице. На дороге валялась луковица и Цветаева ее подобрала. "После жизни во Франции", - сказала она с извинением.

Еще одна встреча произошла во дворе дома. Однажды мама Екатерины вешала белье во дворе и увидела Марину Цветаеву, спешащую к ним. Дело было в 1940 году, у нее были дела, связанные с переводом.

- Мама видела, что идёт Марина Ивановна, очень тоненькая, очень лёгкая, прямо летела. И вдруг она увидела маму и сразу поникла, постарела, в ней как будто выключили свет. Мама даже стало жалко её".

Написала на Пастернака

Когда читаешь воспоминания о Пастернаке, фамилия Вильмонтов мелькает в них через строку. Что неудивительно. Тетка Екатерины Вильмонт была замужем за братом Бориса Пастернака. А отец писательницы был другом поэта. В семье даже была легенда, что маленькая Катя описала Бориса Леонидовича, когда тот взял ее, чтобы покачать.

На даче Вильмонтов писал нобелевскую речь Александр Солженицын, в гости к семье приезжал Арсений Тарковский. Бывала Фаина Раневская, которую Екатерина Вильмонт описывала как " исключительно бестактного и недоброго человека".

Вообще, писательница не боялась идти вопреки устоявшемуся мнению. Например, не стеснялась сказать, что не любит книги Дмитрия Быкова и ей не нравится проза Дины Рубиной.

Когда писательнице было 38 лет, при пожаре сгорела ее мать, переводчица Наталия Ман. Она не вставала с постели и много курила. От одной из сигарет загорелась постель. Николай Вильмонт, которому на тот момент было 83 года, не смог спасти жену.

- Помню, как после гибели мамы я жила у подруги. Она разбудила меня утром и позвала завтракать. Я ела яичницу и вдруг ощутила, что ем с удовольствием. Так я поняла, что жизнь не кончилась, - говорила Екатерина Вильмонт.

Несмотря на то, что она много писала о взаимоотншениях мужчин и женщин, замуж Екатерина Николаевна так и не вышла и семьи не завела. Правда, в ее жизни была любовь, ракетчик Марат, о котором она написала в первом своем романе.

- С ним бы я, наверное, могла бы построить свою жизнь. Могла бы стирать ему носки каждый день, - признавалась она.

Однако союза не случилось, Марат вернулся в семью, но, по словам писательницы, она отпустила ситуацию после того, как написала о ней:

- Это мой рецепт счастья. Пишу - и отпускаю.

На вопрос, счастливый ли она человек, Екатерина Николаевна, не сомневаясь, отвечала "да".

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