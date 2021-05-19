Прощай, Мальвина, любовь всех мальчиков Советского Союза

Несмотря на волшебную красоту, ее семейная жизнь сперва не складывалась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Назвать ее актрисой, наверное, нельзя. Ее единственная роль в кино – это Мальвина, девочка с голубыми волосами из советской киносказки «Приключения Буратино». Но в то же время она прославилась на весь Советский Союз именно как актриса, снявшаяся в фильме Леонида Нечаева.

О смерти Татьяны Проценко сообщил ее муж, журналист Алексей Войтюк. Три года назад у Татьяны диагностировали рак. С тех пор она боролась за жизнь. Утром 19 мая ее не стало. «Таня скончалась в реанимации в больнице», — рассказал Войтюк журналистам.

После этого в соцсетях стали выражать соболезнования ее родным. Поклонники называют Татьяну любовью всех мальчиков СССР, Мальвиной из нашего детства: «Чудесные глаза, светлая, красивая, добрая, талантливая и такая молодая еще...».

О смерти Татьяны Проценко сообщил ее муж, журналист Алексей Войтюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль Мальвины она попала случайно. Попутчиком в поезде, в котором семилетняя Таня ехала с мамой на юг, оказалась ассистент режиссера Леонида Нечаева. Ей понравилось, как девочка поет и разыгрывает сценки под свои же песни. «Какой артистичный ребенок», - подумала помощница Нечаева. И предложила девочке прийти на пробы в картину «Приключения Буратино». Леонид Нечаев девочку утвердил. После выхода фильма на экраны Таня Проценко прославилась на весь Советский Союз. Ей приходили мешки писем от юных поклонников. Казалось, ее кинокарьера легко покатится дальше. Ей стали предлагать новые проекты. Леонид Нечаев утвердил ее на главную роль в фильм «Про Красную Шапочку». Но произошел несчастный случай. Таня упала с велосипеда и получила травму спины, врачи запретили ей сниматься. Красную Шапочку вместо нее сыграла Яна Поплавская, и тоже прославилась на всю страну.

Таня Проценко прославилась на весь Советский Союз Фото: кадр из фильма

После школы Татьяна не стала поступать на актерский факультет. Она закончила киноведческий ВГИКа.

Несмотря на волшебную красоту, ее семейная жизнь сперва не складывалась. Ее первый брак распался из-за измен мужа. Молодую семью не спасло даже рождение дочери Ани. «Я долго терпела друзей мужа, его гулянки, его девушек. Потом ушла к маме, — рассказала Татьяна в интервью. - Развод переживала тяжело. Эта рана долго кровоточила. Не общалась с мужем несколько лет. Воспитывать дочь мне помогала моя мама».

Спустя время она встретила свою настоящую любовь в издательстве, где работала редактором. Ее коллега Алексей Войтюк в тот период тоже переживал болезненный развод.

В официальном браке они прожили больше 10 лет. У них родился сын Владимир, который еще школьник. Дочь от первого брака Татьяны Проценко учится на филолога.

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