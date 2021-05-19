Причина смерти Татьяны Проценко: Мальвина из «Приключений Буратино» умерла от рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной смерти актрисы Татьяны Проценко, которая сыграла роль Мальвины в советской киносказке «Приключения Буратино» стало онкологическое заболевание. Рак у актрисы врачи диагностировали в 2018 году. Об этом в среду, 19 мая, сообщил ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.

- Это произошло сегодня в 10:30 утра. Она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы, - сообщил муж Татьяны Проценко в интервью изданию РБК.

Актрисы не стало в возрасте 53 лет. Дата и место прощания с ней пока что неизвестны.

Актрисы не стало в возрасте 53 лет. Фото: кадр из видео

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Она закончила киноведческое отделение Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, являлась членом Международной федерации журналистов. Ассистент режиссера фильма «Приключения Буратино» познакомился с ней случайно во время поездки в поезде и предложил пройти пробы на роль Мальвины. Позже режиссер киносказки Леонид Нечаев утвердил артистку на эту роль.