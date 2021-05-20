Профессор Мария Фаликман: Гаджеты становятся продолжением нашего мозга и меняют его

Неужели будущее человечества будет омрачено последствиями цифрового безумия? Фото: Shutterstock

Компьютеры, смартфоны, интернет занимают в нашей жизни все большее и большее место. И, разумеется, под их воздействием мы меняемся. Вопрос, как и в какую сторону?

Известный американский психолог Гэри Смолл, например, утверждает, что мозг людей поколения «смартфонов и интернета» переживает значительную эволюцию. В результате которой у них нередко развивается синдром дефицита внимания, рассеянность, интернет зависимость, инфантильность, ухудшается память, не появляются многие социальные навыки. Примерно к таким же выводам приходит и известный российский психотерапевт Андрей Курпатов.

Но ведь мы все больше и больше используем гаджеты. Неужели будущее человечества будет омрачено последствиями цифрового безумия? Эти вопросы мы задали авторитетнейшему эксперту - доктору психологических наук, профессору, руководителю департамента психологии Высшей школы экономики Марии Фаликман.

НЕДЕЛЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ АСОМ ИНТЕРНЕТА

- Мария, Гэри Смолл утверждает, что цифровая революция заставляет наш мозг эволюционировать в невиданном прежде темпе, а клетки мозга объединяться в новые сети нейросети. Насколько это так?

- Эволюция проходит крайне медленно, человеческий мозг сформировался сотни тысяч лет назад и именно таким мозгом мы и пользуемся. Главное свойство, которое он приобрел в ходе эволюции – это пластичность, способность приспосабливаясь под новые условия жизни. Именно благодаря этому свойству человек создает и осваивает изменяющуюся культуру. Есть такое мнение, что мозг современного человека не чисто биологический, а культурно-биологический объект. Поскольку на протяжении всей человеческой эволюции он развивается вместе с нашей цивилизацией, вместе с материальной культурой.

Поэтому говорить об эволюции мозга прямо сейчас – не тот масштаб времени. Хотя утверждение, что нервные клетки под влиянием компьютеров и смартфонов устанавливают новые связи, выстраивают новые сети, верно. Но только для этого не обязательно нужна цифровая среда, такое происходит постоянно и ежедневно при любой деятельности, которую мы осваиваем.

- И все же, что происходит с мозгом и его клетками из-за постоянного воздействия компьютеров, смартфонов, видеоигр?

- Мозг определённым образом перестраивает свою работу, адаптируется и приспосабливается к использованию всех этих устройств. Это, действительно, происходит очень быстро. Вот Гэри Смолл, автор исследования, о котором вы говорите, в 2009 году опубликовал другую работу. В то время еще можно было найти довольно большое число людей, не имеющих богатого опыта навигации в интернете. И Смолл показал, что неопытный человек, не умеющий работать с гиперссылками, за неделю в плане работы мозга становится похож на опытного пользователя интернета, хотя изначально отличался. Получается, недельного опыта достаточно для того, чтобы сложились сети мозга, связанные с навигацией в гипертекстовой среде.

Другое дело, что постоянное воздействие компьютеров, смартфонов, сообщений мессенджеров - это очень серьезная информационная перегрузка. К такому количеству информации наш мозг в ходе эволюции не адаптировался, такого потока информации, ежесекундных оповещений разнообразными мессенджерами никогда не было. Именно поэтому сейчас одна из основных областей научных исследований связана с проблемой многозадачности - как человек, не привыкший к такой среде, в ней выживает.

Доктор психологических наук, профессор, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики Мария Фаликман

ПОЛЬЗУ ВИДЕОИГР ДОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Действительно, к чему это может привести? Генри Смолл утверждает, что «бомбардировка растущего мозга «цифровыми» стимулами учит быстрым реакциям, но кодирование информации происходит иначе, чем в мозгу у людей в возрасте. «Цифровые от рождения» не способны долго удерживать на чем-либо внимание». Это так?

- Я не слышала про исследования, которые подтверждали бы это утверждение. Кстати, такое различение «цифровые аборигены» и «цифровые мигранты», которое 20 лет назад предложил американский ученый Марк Пренски, уже не очень актуально. Уже все работают в цифровой среде, поэтому мы не можем проводить четкие сравнения и делать однозначные выводы. Дело в том, что у молодых и пожилых людей кодирование информации может происходить в принципе по-разному и с разной скоростью, могут быть и различия в устойчивости внимания. Но утверждать, что это происходит под влиянием компьютеров, интернета и смартфонов, нельзя, поскольку таких исследований нет. Способность удерживать внимания связана с созреванием лобных долей мозга, а это в том числе и биологический процесс. Так что я бы не рискнула однозначно утверждать, что их созревание замедляется под влиянием компьютера и интернета.

- Но в этом же исследовании Генри Смолла утверждается, что «Повальное увлечение компьютерами и видеоиграми, похоже, замедляет развитие лобных долей у многих подростков. Это ухудшает их умственные способности и социальные навыки. Если молодые люди продолжат взрослеть, не меняя привычек, нужные нейронные сети могут так никогда и не возникнуть». Насколько это справедливо?

- Таких работ, показавших влияние компьютеров, смартфонов и интернета на созревание лобных долей, я не знаю. Можно предположить, что когда человек больше времени проводит за компьютером, в соцсетях, мозг развивается как-то по-другому, чем если бы он в это время читал книгу или вязал спицами. Но вот хуже или лучше - это большой вопрос.

Какие-то нейронные сети не возникнут, зато появятся другие.

Хотя, конечно, однообразное времяпрепровождение за компьютером уменьшает количество других возможностей для развития головного мозга, в том числе связанных с общением и развитием эмоциональной сферы. Но я знаю исследование, которое показывает, что определённые видеоигры, например, всякие «бродилки» и «стрелялки» способствуют повышению эффективности зрительного внимания. Главное – играть в меру (в этом исследовании участники играли не больше часа в день).

Постоянное воздействие компьютеров, смартфонов, сообщений мессенджеров - это очень серьезная информационная перегрузка Фото: Shutterstock

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ ХОРОША ПОНЕМНОЖКУ

- Среди негативных влияний называются и такие: интернет-зависимость, рассеянность и синдром дефицита внимания...

- Многие обсуждают проблему с устойчивости внимания. Мы привыкаем к дозированию информации, когда имеем дело с короткими сообщениями, умещающимися на небольшой экран, вместо длинных текстов, требующих вдумчивого течения. А также тем, что вынуждены постоянно отвлекаться на бесконечное количество сообщений, тратя время на переключение и теряя часть информации. Конечно, это мешает сосредоточению и предъявляет дополнительные требования к нашему мозгу. Но тут все индивидуально, у кого-то это может привести к дефициту внимания, но если человек собран и перед ним стоит конкретная цель, то скорее всего нет.

Однако постоянное отвлечение и требование переключения внимания приводит нас к проблеме многозадачности. А вот тут уже все непросто. Был проведен целый ряд исследований, показавший, что легкая многозадачность может оказаться более эффективной, чем ситуация однозадачности. Однако важно соблюдать меру, и когда источников информации, различных мессенджеров слишком много, совладать с переключением между ними становится трудно.

Что касается интернет-зависимости: если человек часто залезает в соцсети, но посмотрев очередное сообщение, выключает компьютер и занимается другими делами, значит, с ним, вероятнее всего, пока все в порядке.

ЗАВИСИТЕ ЛИ ВЫ ОТ ЛОЖКИ, ЕСЛИ БЕЗ НЕЕ НЕ СЪЕСТЬ СУП?

- Да уж, мало кто способен вовремя выключить компьютер. Сколько времени современные люди проводят в соцсетях! Вывешивают там фотографии, с нетерпением ждут лайков...

- Мне очень понравилась идея рассматривать лайк как «социальное поглаживание» – этот термин ввел когда-то Эрик Берн. Лайк - это знак, что тебя заметили, похвалили.

10 лет назад было проведено исследование под названием «Сила лайка», где с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии смотрели, как мозг реагирует на изображение, получившее большее или меньшее количество лайков. И было обнаружено, что если лайков много, активируются зоны мозга, которые связанные с вознаграждением и подражанием. А еще в этом же исследовании подросткам показывали картинки с рискованным поведением. Например, кто-то катается на крыше поезда. Так вот, было замечено, что при большом количестве лайков снижается активация контроля в областях мозга, связанных с управлением собственным поведением. А если лайков мало, этого не происходит. Получается, что мы как бы делегируем ответственность за поведение тем, кто уже пролайкал подобное. То есть, эти простенькие значки из социальных сетей значительно перестраивают работу мозга. Человек воспринимает это как новую социальную реальность, в которой ориентируется на те знаки, которыми определенная соцсеть пользуется. Любому приятно, когда его похвалят. Конечно, хочется, чтобы похвалили ещё и еще, поэтому человек ждет большего количества лайков.

- Не получается ли, что мы все больше зависим от гаджетов? Вот только что я ехал в лифте с девчонкой, которая, как только вошла, тут же уткнулась в смартфон

- Вы зависите от ложки? Нет? Но вы же не можете есть суп без ложки.

МОЖЕШЬ НАГУГЛИТЬ - ЗНАЧИТ, ЗНАЕШЬ

- Можно сказать, что современные гаджеты – это продолжение нашей памяти и нашей психики в целом, - делает неожиданное заявление наш эксперт. - Судя по всему, цифровые устройства и содержащаяся там информация становятся частью нашей познавательной системы. В 2013 году психолог Эдриан Уард провел исследование: он просил людей припоминать факты из школьной географии. При этом одна половина вспоминала самостоятельно, а другая могла загуглить. После завершения эксперимента их просили оценить, насколько хорошо они помнят школьную программу. Имевшие возможность загуглить оценивали свою память выше. То есть получается, что грань между собственной памятью и интернетом стирается. А когда этим же людям предлагали заучивать новые факты, то те, гуглившие и оценившие свою память выше, запоминали хуже. Выходит, человек считает, все что он может найти в сети - это его собственная память. То, что на экране подсвечивается в качестве ключевых слов - его собственное внимание, путь, который прокладывает навигатор - его собственная пространственная ориентация.

- Получается, память из-за появления в нашей жизни компьютеров становится хуже?

- Это не так, просто она работает по-другому. Но снижается ценность того, что мы называем эрудицией - ценность знания большого количества фактов. Потому что эту информацию теперь легко найти. Поэтому не будем прилагать усилий для того, чтобы запомнить то и это. Как и не будем прилагать усилий, чтобы запомнить чей-то номер, если телефон сам его за нас наберет. Я не говорю, что память становится хуже, нет, она работает иначе. У человека нет необходимости запоминать телефонные номера, маршрут, который построит навигатор и так далее, зато он может запомнить что-то другое.

- Но раньше мы все это помнили сами, а теперь за нас вспоминают гаджеты. Получается, мы становимся глупее?

- Так утверждать я бы не стала. Вопрос, в чем мы будем измерить ум или глупость. Тот же самый Уард с коллегами показал, что показатели теста на интеллект снижаются, если человек его выполняет, положив рядом с собой телефон. А если унести мобильник в соседнюю комнату, то показатели повышаются. Это конкретная манипуляция, с помощью которой мы можем сделать показатели интеллекта как выше, так и ниже. Но я не знаю как определить, стал ли человек умнее или глупее. Вероятно, выполнение теста на интеллект требует внимания, которое «утекает» помимо нашей воли, расходуется на отслеживание смартфона. Для каких-то вещей это может оказаться эффективным. Еще раз повторю, что человечество становится другим, структура его познавательных функций изменяется.

КОГДА ПЛАНШЕТ ВМЕСТО МАМЫ

- Не становимся ли мы эмоционально беднее под влиянием гаджетов? Не поставили в посте смайлик - и уже теряешься, какая интонация была у человека...

- Все богатство человеческих эмоций основывается на взаимодействия с другими людьми. Мы делимся своими чувствами и учимся распознавать эмоции других. Если ребенку в младенческом возрасте дают в руки планшет, чтобы он не мешал взрослым зависать в своих соцсетях, и этот планшет заменяет ему общение с мамой, папой, другими детьми, то у него будут проблемы с распознаванием эмоций других людей и выражением собственных. Но если ребенок не только играет на планшете, но с ним возятся мама и папа, его выводят на площадку к другим деткам, тогда я не вижу оснований для подобного рода утверждений. Если мы берем взрослого человека с сформированной эмоциональной сферой, то я не знаю исследований, показавших, что компьютер и интернет могут сузить и уменьшить его эмоции.

- Понятно, что без компьютеров и планшетов не прожить, но как построить эти отношения, чтобы они приносили пользу, а не вред?

- Компьютер и интернет должны оставаться инструментом для решения каких-то конкретных задач, а не превращаться в среду обитания. Всегда должен стоять вопрос: зачем сейчас ты находишься в цифровой среде? Ты туда пришел, чтобы написать письмо, сделать покупку в интернет магазине или ты там вообще живешь? По свидетельству психологов, «живущих» в соцсетях становится все больше. А вот это, когда человек просто убивает там время, и есть самое опасное. Поскольку уже не сам индивид управляет цифровой средой, решая свои задачи в ней, а цифровая среда управляет им. Он превращается почти в робота, отвечающего на бесконечные сообщения мессенджеров, просматривающего десятки публикаций, ставящего стони лайков. А цифровой среде, поверьте, всегда найдется чем нас занять. 300 ваших знакомых с радостью опубликуют фото того, что они ели на завтрак. Эта информация, конечно, привлечет ваше внимание, но нужна ли она вам?

Но проявив определённую волю и целеустремленность, можно сохранить управление собственной жизнью в своих руках, и в этом случае цифровая среда будет только полезна. Нужно использовать ее как инструмент и избегать того, чтобы она использовала нас.

Хотя каких-то когнитивных искажений, связанных с цифровой средой и передачей ей некоторых функций, мы избежать не сможем. Мир вокруг нас становится другим, однако благодаря пластичности нашего мозга мы становимся другими тоже.