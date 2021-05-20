«Недопользователи»: Почему Россия выделяет миллиарды на геологоразведку, но продолжает импортировать десятки видов полезных ископаемых

Проблем в государственной геологоразведке хватает. Отрасль находится в упадке. Материальные ресурсы изношены, технологии устарели, работа построена неэффективно Фото: фотохроника ТАСС.

Мы привыкли считать, что в России есть вся таблица Менделеева. В недрах самой большой территории в мире, да еще и с таким разнообразием ландшафта можно найти все. Но это не совсем так. Базовое сырье мы добываем в огромных количествах, а редкие, но при этом стратегически важные полезные ископаемые почему-то покупаем за рубежом. Что не так с нашей геологоразведкой? Это попытались выяснить в Счетной палате. Отчет о проверке есть в распоряжении kp.ru.

ЕДИНЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИК

С 2011 года в России действует «Росгеология». Эта компания на 100% принадлежит государству. Десять лет назад из малоэффективного ФГУПа его превратили в акционерное общество. Надежды были на то, что новая оргструктура сможет лучше справиться с задачами, которые ставит правительство. А именно - найдет в наших недрах дефицитные ресурсы, увеличит запасы имеющихся и тем самым обеспечит нам стратегическую независимость от импорта редких металлов. Не вышло.

- Анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых. В ходе проверки Счетная палата выявила 42 значимых риска, большинство из которых можно минимизировать, - делает вывод аудитор Алексей Каульбарс.

По его словам, до сих пор не проводятся геологоразведочные работы в отношении 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. Более того, нет даже системного комплекса мер по импортозамещению, за исключением отдельных мероприятий по титану и марганцу.

НЕ МОЖЕМ ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТ

Как подсчитали аудиторы, в последние несколько лет Россия в значительных объемах импортировала более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых.

- В течение 2018 - 2019 годов практически не наблюдается рост запасов по большинству видов стратегического и дефицитного минерального сырья. Снижение наблюдается по всем видам ископаемых, кроме циркония, где наблюдается незначительное увеличение, - говорится в отчете аудиторов.

К примеру, в 2018 - 2020 годах потребности отраслей экономики в марганце, хроме, титане и литии полностью обеспечивались за счет импорта (см. графику).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По каким материалам мы зависим от импорта и в каком объеме

Графика: Отчет Счетной палаты.

- Все это создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации, - говорится в отчете Счетной палаты.

Другими словами, в случае введения санкций против поставок именно этих материалов, некоторые отрасли могут просто встать.

- Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины, - стращают в ведомстве Алексея Кудрина.

КСТАТИ

Кто нам поставляет дефицитное сырье

Доминирующую роль в экспорте минеральных ресурсов для обеспечения потребностей отечественных отраслей экономики в стратегических и дефицитных видах минерального сырья играют такие страны, как Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР и другие.

Вот статистика за 2018 - 2020 годы:

- Украина обеспечила поставку 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина;

- На Казахстан пришлось 87% импортируемого хрома и 73,2% меди;

- Из Чили пришло 70,7% лития;

- Из Китая - 83,3% бокситов;

- Монголия поставила 85,2% плавикового шпата.

УСТАРЕВШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛОХАЯ РАБОТА

Проблем в государственной геологоразведке хватает. Как выяснили аудиторы, отрасль находится в упадке. Материальные ресурсы изношены, технологии устарели, работа построена неэффективно.

- Как показала проверка, непередовые технологии сегодня являются одним из наиболее критических рисков для дальнейшего развития отрасли. При проведении геологоразведки и разработке месторождений зачастую используются технологии, не позволяющие обеспечить эффективную переработку, обогащение и комплексное извлечение полезных ископаемых. В результате технологическая отсталость горнодобывающего комплекса приводит к существенным потерям минерального сырья при его добыче и переработке, а также способствует обострению экологических проблем, связанных с размещением извлеченной горной массы в окружающей среде, - говорится в отчете аудиторов.

Есть большие вопросы к эффективности работы государственных геологоразведчиков. По данным Счетной палаты, на первое января 2021 года АО «Росгеология» не выполнило работы по 45 контрактам на сумму 4,1 млрд рублей, в том числе по 37 контрактам, заключенным в 2016 – 2019 годах.

- Структура холдинга продолжает оставаться громоздкой и малоэффективной. В нее включены 44 дочерних и 38 зависимых хозяйственных обществ 3-го, 4-го и 5-го уровней корпоративной иерархии, из которых 14 зарегистрировано в 2020 году. Некоторые из них фактически бездействует или осуществляет непрофильную деятельность, - выяснили аудиторы.

Непередовые технологии сегодня являются одним из наиболее критических рисков для дальнейшего развития отрасли Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

СПРАВКА «КП»

Примечательно, что два года назад вокруг «Росгеологии» разразился крупный скандал. Замглавы компании Руслан Горринг во время стрима в рамках компьютерной онлайн-игры проговорился про свои рабочие будни. Оказалось, что он склонял к сексу своих подчиненных, а также уволил сотрудницу только за то, что она купила ему авиабилеты не первого, а всего лишь бизнес-класса. После этого Горринга поместили в СИЗО и обвинили в мошенничестве, действующий глава ведомства был уволен, а на его место назначили эффективного управленца - Сергея Горькова. До этого он работал замом Германа Грефа в Сбербанке и некоторое время даже возглавлял Внешэкономбанк.

Вступив в должность, Горьков стал под разными предлогами просить у правительства средства для развития геологоразведки. Например, убеждал вложить 300 млрд рублей для освоения ресурсов Арктики. Потом - выделить 65 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для расширения геологического изучения недр. Но в Минфине ни одну из инициатив Горькова не поддержали.

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