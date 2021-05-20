Блинкен заявил, что приостановка санкций против «Северного потока – 2» отвечает интересам США

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике Фото: REUTERS

Приостановка санкций в отношении оператора «Северного потока – 2» (компании Nord Stream 2 AG) отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, однако позиция Вашингтона по поводу этого проекта остается неизменной – американская администрация против строительства газопровода, который якобы «угрожает» энергобезопасности Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой госдепартамента во время встречи главы ведомства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

«В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», - в частности, отмечается в заявлении Блинкена.

Глава госдепа добавил, что Вашингтон «продолжит выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС», и такая позиция США, по его словам, «непоколебима».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте заявили, что компания Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, но Белый дом решил отказаться от ограничительных мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.