Стал ли Зеленский президентом Голобородько

Реальный глава незалежной спустя два года после избрания недалеко ушел от киношного Фото: кадр из фильма

Кажется, что это было уже в другой жизни, но сериал Зеленского «Слуга народа», который стал прологом к его выдвижению в президенты, совершенно спокойно транслировался на российских каналах и не вызывал никакого отторжение. Это же искусство, а оно – вне политики. Учитель истории Голобородько без опыта большой, впрочем – и малой политики волею судеб стал президентом Украины, сорвав электоральный куш на простых и понятных людям лозунгах. За высокие пенсии, против власти олигархов, за достойные зарплаты и реальный суверенитет…

Сегодня принято, покачивая головой, констатировать: дааа, не стал Зеленский президентом Голобородько. Но так ли это? Сегодня два года из пяти положенных, как он на высшем посту. А что происходило в сериале в его первой трети?

Голобородько назначает на ключевые посты своих не самых квалифицированных для политики друзей. Реально страной рулит теневой кабинет олигархов. Экономика отправилась в свободное падение, цены – на вертикальный взлет, гривна обесценилась, президенту приходится клянчить у МВФ кредит в 15 миллиардов евро… Так далеко ли реальный глава государства ушел от своего киношного героя?

На днях Комитет избирателей Украины посчитал, что предвыборная программа Зеленского выполнена только на четверть. Эксперты просто взяли и прошлись по ее 30-ти пунктам. А я решил вспомнить цитаты к ним.

Взять самый первый и самый главный тезис – мир в Донбассе.

«Украина моей мечты та, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения». Там еще было про возврат «оккупированных территорий» и возмещение ущерба. Но народ, будем откровенны, клюнул на главное – Зеленский дал надежду на мир и нормализацию отношений с Россией. Однако при нем мирные жители Донбасса гибнут не реже, чем при предшественнике. А отношения с Москвой деградировали.

«Украина моей мечты та, где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине». Думаю те, кто поехал в период пандемии домой из Польши, об этом сильно пожалели. Потому что ситуация с вакцинацией в стране настолько катастрофическая, что поляки уже готовы бесплатно вакцинировать на границе заробитчан, которые продолжают, вопреки хотелкам Зеленского, ехать на чужие клубничные поля.

«Украина моей мечты та, где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры - реальные сроки». Прям цитата из сериальной предвыборной кампании. Из той же серии – про бабушку, которая «получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку». Сниженными тарифами ЖКХ (они наоборот серьезно подскочили), как и выросшей зарплатой учителей, Зеленский похвастать не может.

Среди несбывшихся «мечт» - закон об отзыве депутатов, лишение мандата за прогулы, оформление бизнеса за час, получение загранпаспорта за 15 минут и голосование за секунду через Интернет. Мечтать остается также о страховой медицине, восстановлении аэропортов в каждом областном центре, накопительной пенсионной системе…

Что же украинские эксперты ставят в заслугу президенту Украины? Да вот, к примеру, «формирование прозрачного рынка земли». Хотя при Зеленском сняли мораторий с продажи ее иностранцам.

Законопроект «Об импичменте» еще наверняка ударит по нынешнему главе государства. В конце концов и Голобородько через эту процедуру проходил.

Выборы в парламент по открытым спискам, снятие неприкосновенности с народных депутатов и судей, ремонт инфраструктуры и строительство дорог по европейским стандартам… В Комитете избирателей Украины признают, что четверть обещаний, на самом деле, условно выполнены, а точнее – частично. Вероятно автобаны пока существуют только на бумаге. Не выходит, как говорится, у Данилы-мастера каменная чаша. А он, судя по всему, не сильно-то и переживает. Голобородько, в отличие от Зеленского, искренне болел за Украину. А Владимир Александрович просто играет очередную роль.

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