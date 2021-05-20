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Политика20 мая 2021 10:09

Стал ли Зеленский президентом Голобородько

Реальный глава незалежной спустя два года после избрания недалеко ушел от киношного. Подробнее - в колонке нашего спецкора Александра Коца
Александр КОЦАлександр КОЦ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Реальный глава незалежной спустя два года после избрания недалеко ушел от киношного

Реальный глава незалежной спустя два года после избрания недалеко ушел от киношного

Фото: кадр из фильма

Кажется, что это было уже в другой жизни, но сериал Зеленского «Слуга народа», который стал прологом к его выдвижению в президенты, совершенно спокойно транслировался на российских каналах и не вызывал никакого отторжение. Это же искусство, а оно – вне политики. Учитель истории Голобородько без опыта большой, впрочем – и малой политики волею судеб стал президентом Украины, сорвав электоральный куш на простых и понятных людям лозунгах. За высокие пенсии, против власти олигархов, за достойные зарплаты и реальный суверенитет…

Сегодня принято, покачивая головой, констатировать: дааа, не стал Зеленский президентом Голобородько. Но так ли это? Сегодня два года из пяти положенных, как он на высшем посту. А что происходило в сериале в его первой трети?

Голобородько назначает на ключевые посты своих не самых квалифицированных для политики друзей. Реально страной рулит теневой кабинет олигархов. Экономика отправилась в свободное падение, цены – на вертикальный взлет, гривна обесценилась, президенту приходится клянчить у МВФ кредит в 15 миллиардов евро… Так далеко ли реальный глава государства ушел от своего киношного героя?

На днях Комитет избирателей Украины посчитал, что предвыборная программа Зеленского выполнена только на четверть. Эксперты просто взяли и прошлись по ее 30-ти пунктам. А я решил вспомнить цитаты к ним.

Взять самый первый и самый главный тезис – мир в Донбассе.

«Украина моей мечты та, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения». Там еще было про возврат «оккупированных территорий» и возмещение ущерба. Но народ, будем откровенны, клюнул на главное – Зеленский дал надежду на мир и нормализацию отношений с Россией. Однако при нем мирные жители Донбасса гибнут не реже, чем при предшественнике. А отношения с Москвой деградировали.

«Украина моей мечты та, где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине». Думаю те, кто поехал в период пандемии домой из Польши, об этом сильно пожалели. Потому что ситуация с вакцинацией в стране настолько катастрофическая, что поляки уже готовы бесплатно вакцинировать на границе заробитчан, которые продолжают, вопреки хотелкам Зеленского, ехать на чужие клубничные поля.

«Украина моей мечты та, где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры - реальные сроки». Прям цитата из сериальной предвыборной кампании. Из той же серии – про бабушку, которая «получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку». Сниженными тарифами ЖКХ (они наоборот серьезно подскочили), как и выросшей зарплатой учителей, Зеленский похвастать не может.

Среди несбывшихся «мечт» - закон об отзыве депутатов, лишение мандата за прогулы, оформление бизнеса за час, получение загранпаспорта за 15 минут и голосование за секунду через Интернет. Мечтать остается также о страховой медицине, восстановлении аэропортов в каждом областном центре, накопительной пенсионной системе…

Что же украинские эксперты ставят в заслугу президенту Украины? Да вот, к примеру, «формирование прозрачного рынка земли». Хотя при Зеленском сняли мораторий с продажи ее иностранцам.

Законопроект «Об импичменте» еще наверняка ударит по нынешнему главе государства. В конце концов и Голобородько через эту процедуру проходил.

Выборы в парламент по открытым спискам, снятие неприкосновенности с народных депутатов и судей, ремонт инфраструктуры и строительство дорог по европейским стандартам… В Комитете избирателей Украины признают, что четверть обещаний, на самом деле, условно выполнены, а точнее – частично. Вероятно автобаны пока существуют только на бумаге. Не выходит, как говорится, у Данилы-мастера каменная чаша. А он, судя по всему, не сильно-то и переживает. Голобородько, в отличие от Зеленского, искренне болел за Украину. А Владимир Александрович просто играет очередную роль.

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