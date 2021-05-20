Почему Зеленский не простит себя из-за Путина

Глава государства сел на фоне огромного «Руслана», справа – недостроенная «Мрия», слева - самолет поменьше Фото: REUTERS

Предполагалось, что ангар Госпредприятия «Антонов», в котором решили провести пресс-конференцию Зеленского по случаю двухлетия на посту президента, добавит символизма. Глава государства сел на фоне огромного «Руслана», справа – недостроенная «Мрия», слева - самолет поменьше. И Владимир Александрович во вступительном слове решил зайти с красивой аллегории. Дескать поднимем страну мечты (мрия по-украински), как поднимается «Антонов». Вот только от «Мрии» был один фюзеляж, у «Руслана» не было двигателей, а у самолета поменьше с надписью на борту «Вооруженным силам - надежные крылья!» не было, собственно, крыльев. И единственный символизм, который приходил на ум – не взлетит.

Вряд ли кто-то ожидал от этого брифинга сенсации – все давно привыкли, что Зеленский может много и красиво говорить ни о чем и делать ни к чему не обязывающие обещания. В общем-то, самая заметная его фраза с сегодняшней пресс-конференции – «Бог любит троицу, я могу и третий раз пообещать». Но было бы несправедливо не заметить и другие цитаты, особенно связанные с Россией и Донбассом.

О Донбассе

Собственно, едва ли не первым пунктом его предвыборной программы значился мир на Юго-Востоке. Никакого прогресса на этом фронте, откровенно говоря, нет. А войну Зеленский называет сегодня «кейсом»: «Наш кейс один из самых сложных. Его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами. У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что играете белыми, были с половиной фигур, без многих вещей, которые мне очень помогли бы».

В шахматах только люди не гибнут. Максимум, можно уснуть и выколоть глаз слоном. При этом выдачу российских паспортов жителям Донбасса Зеленский считает началом аннексии: «То же самое было в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема». Только не для крымчан.

Президент Украины с легкостью признал, что миротворческий процесс подзатянулся, но на то есть объективные причины. Пандемия коронавируса видите ли усложняет организацию встречи лидеров Нормандской четверки.

Прозвучала и мысль, подкупающая своей новизной. Вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на референдум: «Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой». О деталях планов и вероятного референдума Зеленский предпочел не рассказывать.

О «Северном потоке-2»

Вторая головная боль Киева после Донбасса. Ведь если трубопровод запустят Украина рано или поздно лишится доходной халявы от транзита газа «агрессора». Зеленский почему-то считает, что без его ведома Байден с Путиным не будут обсуждать незалежную. Хотя и не очень в этом уверен:

«Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что украинские вопросы они будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того, что Россия может надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена». Как говорят телефонные роботы, «не кладите трубку, нам очень важен ваш звонок».

О встрече с Путиным

Отдельные журналисты попеняли президенту, что он недостаточно резок в формулировках в отношении своего коллеги. Дескать, вот Байден смог. Зеленский, чуть поморщившись, сказал, что у него нет времени думать о Владимире Путине: «Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю».

При этом Зеленский сообщил, что процесс подготовки встречи двух президентов уже вовсю идет. На что в Кремле дипломатично заметили: «Есть определенные наброски широкими мазками, никаких сроков, это гипотетическая встреча в гипотетической повестке». А в МИДе РФ недипломатично отрезали: «Для возможного саммита нужно выполнить парижские договоренности, встреча ради встречи Москве не нужна… …Надежды Москвы на то, что с приходом Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались».

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