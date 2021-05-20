Русских женщин образ ниже в исполнении Манижи

Выступление Манижи на конкурсе "Евровидение 2021" Фото: REUTERS

Как настоящий великорусский шовинист, квасной патриот, мастер лаптем щи хлебать и вместе с медведем на балалайке наяривать, я закономерно попал в большую компанию «хейтеров» - ну а как иначе, простое русское слово «ненавистники» ведь тут не годится! – то есть тех, кому категорически не нравится нынешняя посланница России на специфическом конкурсе «Евровидение».

Триумфальный выход ее в финальную часть этого торжища убожества и порока лишь усиливает мои чувства.

Дело-то вовсе не в том, что Манижа – этническая таджичка. Да хоть папуаской пусть будет. И даже не в том, что прошлой своей активностью засветилась во вполне определенной тематике – феминисткой, сексменьшистской, прочей, так сказать, правозащитной. Для конкурса ну очень легкой музыки с засилием фриков и отчетливо выраженной ЛГБТ-шной стилистикой это даже вполне органично.

Но зачем во всё это… как бы помягче выразиться… в общем, неаппетитное варево включать образ русской женщины. Причем в том странном образе, как ее понимает сама Манижа.

Нас, великорусских шовинистов и квасных патриотов, обвиняют в том, что мы ненавидим (извините, хейтим) свободную женщину Востока, живущую безо всяких ограничений. Этот образ Свободы в ее европейском неограниченном формате.

Да, ненавидим (извините, хейтим)! Потому что русская женщина совершенно не такая. Может быть, russian woman в понимании Манижи – это и есть та забитая и затурканная баба, которую она представляет Европе хаосом своих эклектичных звуков и набором бессмысленных слов-выкриков, но это беда самой Манижи.

Особенно трогательно, что в токсичности русских, возмутившихся таджичкой, представляющей Россию и исполняющей песенку на английском языке про русскую женщину на конкурсе фриков, обвиняют кто угодно, кроме самих русских.

А я вот думаю: как бы, например, в Израиле восприняли, если бы от их страны на конкурс Евровидения послали местную арабку, которая бы представила прекрасную дочь Сиона в самом непотребном виде? Не обвинили бы, случаем, в антисемитизме?

А что, почему нельзя? Или в тренде сейчас только русофобия?

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