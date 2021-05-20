Овечкин наорал матом на вратаря «Вашингтона»

Овечкин был вне себя Фото: REUTERS

Нешуточные страсти разгорелись в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли в «Вашингтон» - «Бостон Брюинс». Капитан столичной команды покрыл трехэтажным матом вратаря своей команды Илью Самсонова. Российский голкипер на пару с канадцем Дастином Шульцем допустили в овертайме роковую ошибку и «Вашингтон» проиграл (3:2).

Гол получился довольно комичным, ведь форвард «Бостона» просто подхватил шайбу у лицевого борта и забросил ее, обведя пустые ворота.

Овечкин был вне себя - сначала сломал клюшку о борт, чуть не задев еще одного российского игрока Евгения Кузнецова, а потом наорал на незадачливого вратаря. Даже без звука по губам можно понять, что выговаривает своему партнеру Александр Великий: «Ты уже третий раз…». А ведь при этом Самсонов провел очень хороший матч, отразив 40 бросков из 43…

Но Сашу можно понять, ведь этот глупый просчет омрачил его очередной рекорд. Ови в этом матче забросил свою 800-ю шайбу в НХЛ.

Впрочем, еще не все потеряно. И хотя «Мишки» повели в серии до четырех побед со счетом 2-1, «Вашингтон» все равно остается фаворитом.

А болельщики уже заговорили о том, что если «Вашингтон» вылетит в первом же раунде Кубка Стэнли, то Овечкин сможет помочь сборной России на чемпионате мира, который стартует 21 мая в Риге. В команде Валерия Брагина держат два места для энхаэловцев – вратаря и форварда.

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